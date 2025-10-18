Cerca de 200 pessoas estiveram reunidos em Nova Odessa com Renata Abreu

Na semana que se passou, o partido Podemos mostrou dianteira visando às eleições de 2026 e força na região, com a presença da deputada federal Renata Abreu. Aproximadamente 200 pessoas compareceram a uma reunião com lideranças e cidadãos.

O evento teve as presença de lideranças como Jó Queiroz e Adriana Menezes, ambos assessores parlamentares e ela presidente do Podemos Mulher novaodessense. Além disso, a reunião teve os vereadores André Faganello e Paulinho Bichof, de Nova Odessa, Leco Soares e Renan de Angelo, de Americana.

Presenças

Quem também compareceu foi o ex-candidato a vice-prefeito de Nova Odessa em 2024, Zé Carlos Maximiano, junto da esposa Regina Pocay. Outras presenças vistas foram do suplente de vereador Dílson Branco e dos ex-vereadores Wladiney Brígida (Polaco) e Toninha Menezes, além do articulador regional Adegas Junior, do assessor legislativo Jair Camargo, entre outros.

Emendas

Presidente nacional do Podemos, Renata Abreu tem entrado bastante no território novaodessense, onde já destinou R$ 2,8 milhões em emendas parlamentares. Além de ajudar a fortalecer os mandatos dos quatro vereadores de Americana e Nova Odessa, a presença da parlamentar pavimenta o caminho para uma possível candidatura à reeleição.

André

“Foi um evento muito especial. A presença da deputada Renata Abreu em Nova Odessa mostra o quanto o Podemos está crescendo e se fortalecendo na nossa cidade e região. Ver tanta gente participando, com energia e esperança, reforça que estamos no caminho certo. A Renata é uma mulher inspiradora, que faz política com verdade e proximidade, e é uma alegria poder caminhar junto com ela nesse projeto”, resumiu Faganello.