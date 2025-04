Você confiaria em um robô para falar sobre sentimentos? Essa é a provocação do POI – Precisava Ouvir Isso, um podcast criado inteiramente com o uso de inteligência artificial e desenvolvido pelo comunicador Jeân Perez, morador de Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O POI une as principais notícias do dia – extraídas automaticamente via RSS – com um roteiro gerado a partir de análises com viés psicológico, comportamental e filosófico. Em seguida, o conteúdo é transformado em áudio por meio de uma IA que narra o programa com uma voz calma e surpreendentemente sensível.

O resultado é um podcast com episódios curtos, de cerca de três minutos, que já conquistou mais de 100 ouvintes através de uma lista de transmissão no WhatsApp em apenas dez dias. Segundo Jeân, o objetivo do POI é simples e ao mesmo tempo profundo:

“Queremos provocar uma pergunta incômoda: por que estamos ouvindo um robô falar sobre empatia, perdão ou medo… e por que isso mexe tanto com a gente?”

Além de comunicador, Jeân é especialista em marketing e branding, com mais de 15 anos de experiência, e atualmente estuda Future Thinking na PUC-Campinas — área dedicada ao estudo de tecnologias emergentes, cenários futuros e seu impacto social. O POI surgiu exatamente como um desdobramento dessa formação.

“Mais do que um projeto técnico, o POI é um glitch emocional. Um pequeno colapso sonoro entre dados, IA e reflexão. E tudo isso pra lembrar que ainda somos humanos”, afirma o criador.

Por enquanto, os episódios são distribuídos apenas por lista de transmissão. Mas a intenção é expandir a distribuição para plataformas abertas em breve.

Como ouvir o POI:



Interessados podem solicitar o acesso aos episódios diretamente com o autor, pelo Instagram @ojeanperez.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares