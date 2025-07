A Polícia Militar realizou, na última quinta-feira (3), duas operações de combate ao tráfico de drogas em bairros diferentes de Sumaré. As ações resultaram na prisão de um casal adulto e na apreensão de dois adolescentes, além da retirada de entorpecentes, dinheiro e materiais usados no comércio ilegal das ruas.

No bairro Portal Bordon, a equipe da PM recebeu uma denúncia anônima apontando uma residência como local de armazenamento e distribuição de drogas. Ao chegarem ao imóvel da Rua Rosálio dos Santos, os policiais abordaram um casal e apresentaram o mandado de busca e apreensão. De imediato, o homem confessou que guardava drogas no local para abastecer ‘biqueiras’ da região. Ao revistar o imóvel, foram porções de cocaína, crack e maconha, rádios comunicadores e balança de precisão, além de cadernos com anotações relacionadas ao tráfico e quantia em dinheiro.

Além dos flagrantes, segundo informações do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento do Interior), o homem ainda teria tentado subornar os PMs, oferecendo dinheiro e uma arma de fogo em troca de liberdade. Por esse motivo, também acabou autuado por corrupção ativa. O casal foi encaminhado ao 2º Distrito Policial de Sumaré, onde permanece à disposição da Justiça.

E na outra ação, na Vila Maluf, os policiais realizaram patrulhamento preventivo em um ponto conhecido por atividades de tráfico quando dois jovens foram avistados em uma área de mata. Os até então suspeitos tentaram fugir, mas depois de breve perseguição foram detidos. Com apoio da própria indicação de um dos abordados, a polícia encontrou uma pochete escondida contendo R$ 120,50 em dinheiro, 15 pedras de crack, 5 porções de maconha e 1 de cocaína.

Ambos os adolescentes confessaram o ato infracional aos policiais militares. As mães dos menores de idade compareceram ao 1º Distrito Policial para acompanhar o registro da ocorrência. Os jovens permaneceram apreendidos.

Preso em flagrante por agredir esposa

Também em Sumaré, um homem foi preso em flagrante na madrugada da terça-feira (1º) acusado de agredir a esposa na Rua Edivaldo Rodrigues, no bairro Jardim Cidade Nova. A vítima buscou auxílio com a filha e apresentava ferimentos, sendo encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu atendimento médico.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar deteve o suspeito, que resistiu e foi algemado no local. Ele foi levado ao Plantão Policial, onde o delegado confirmou a prisão pelo crime de lesão corporal. De acordo com a PM, o agressor possui histórico de violência doméstica, incluindo crimes contra a própria mãe. Ele segue preso e à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga o caso com base na Lei Maria da Penha.