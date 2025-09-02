A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, realizou na manhã desta terça-feira (2) a “Operação Adega Divisa”, resultado de investigações sobre o comércio ilícito de drogas em um estabelecimento localizado na Avenida da Amizade, no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste.

Durante diligências preliminares, agentes da Dise constataram que a adega era utilizada para tráfico de drogas. Em dias e horários alternados, a equipe policial realizou vigilância velada, verificando que, diariamente, por volta das 7h, o estabelecimento recebia abastecimento de entorpecentes. Imagens e vídeos registraram o elevado volume de vendas de drogas ocorrendo de forma ostensiva.

Na data, a operação policial foi desencadeada com o objetivo de prender os responsáveis pelo crime. O imóvel foi mantido sob monitoramento e, no momento em que os portões foram abertos para o abastecimento, os investigados (ambos de 25 anos) acabaram surpreendidos e presos em flagrante. Constatou-se que as drogas eram trazidas por uma mulher, companheira do traficante, que permanecia trancado no interior do estabelecimento. O casal criminoso reside em uma chácara no município de Limeira.

Apreensões

Durante a vistoria no local, foram apreendidos: 66 porções de maconha; 18 porções de “Colômbia” (maconha com maior concentração de THC); 21 porções de cocaína; 33 comprovantes de transações em máquina de cartão; 2 maquininhas de crédito/débito; 2 aparelhos celulares; 1 balança de precisão; documentos fiscais em nome do proprietário da adega; 1 faca, 1 tesoura e 1 rolo de papel filme.

No momento da abordagem, o investigado que estava no interior da adega encontrava-se fracionando e embalando maconha. Diante da materialidade e autoria evidenciadas, foi dada voz de prisão em flagrante aos envolvidos, que foram conduzidos, juntamente com os objetos apreendidos, à sede da Dise de Americana. A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial, que ratificou o flagrante e adotou as providências de Polícia Judiciária.

Encerrados os procedimentos na unidade policial, os indiciados foram submetidos a exame cautelar e, posteriormente, escoltados às Cadeias Públicas de Sumaré e Monte Mor, onde permanecerão à disposição da Justiça para audiência de custódia.