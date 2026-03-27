Operação “Andes”, da Dise, deteve três bolivianos e responsável por lava-jato pelo tráfico de drogas em Santa Bárbara d’Oeste

A Polícia Civil, através da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana, realizou na tarde desta sexta-feira (27) a Operação “Andes”, com foco no combate ao tráfico de drogas em Santa Bárbara d’Oeste.

A ação foi realizada após denúncia anônima que apontava que indivíduos de origem boliviana fariam a entrega de grande quantidade de entorpecentes em um lava-jato localizado na Rua 13 de Maio, na região central da cidade. Segundo as informações, o responsável pelo estabelecimento também estaria envolvido, recebendo vantagem financeira para permitir o uso do local para a atividade criminosa.

Diante da denúncia, equipes da Dise passaram a monitorar o endereço de forma velada, utilizando viaturas descaracterizadas. Durante a vigilância, três suspeitos chegaram ao local a pé, sendo que dois carregavam mochilas. Enquanto dois entraram no estabelecimento, o terceiro permaneceu do lado de fora, em atitude considerada suspeita, utilizando o celular e aparentando fazer a segurança do local.

Flagrante

Com a confirmação da situação de flagrante, os policiais realizaram a abordagem. Com o indivíduo que estava na rua, foram encontrados quatro tijolos de cocaína dentro da mochila, além de um celular. No interior do lava-jato, outro suspeito também portava uma mochila com mais dois tijolos da droga.

Já o terceiro abordado estava com um celular e R$ 110 em dinheiro. O responsável pelo estabelecimento também foi detido no local. Ao todo, foram apreendidos seis tijolos de cocaína, que somaram 6,3 quilos da droga, além de quatro aparelhos celulares e dinheiro em espécie.

Quatro homens foram presos em flagrante, sendo três de nacionalidade boliviana, com idades entre 31 e 34 anos, e um motorista de 31 anos, responsável pelo lava-jato. Eles foram indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados à sede da DISE de Americana. Após os procedimentos legais, os presos passaram por exame cautelar e foram levados para a Cadeia Pública de Sumaré, onde permanecem à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.