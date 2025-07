A Polícia Civil, por meio da Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes), realizou na manhã desta quarta-feira (16) a ‘Operação Delivery’, resultado de investigações sobre um esquema de comercialização de entorpecentes realizado por meio de entregas via motoboy na Vila Santa Inês.

De acordo com informações oficiais, as encomendas eram feitas por aplicativo de telefone celular, sendo combinado posteriormente um local para a entrega da droga. Com base nas investigações, os agentes da Dise identificaram o endereço residencial (Rua Olegário Mariano) do investigado, o desempregado A.L.C., de 31 anos, e passaram a monitorá-lo de forma silenciosa. A movimentação típica de entrega de drogas iniciava-se pela manhã e se estendia ao longo de todo o dia.

E nesta manhã de quarta, durante o monitoramento do imóvel, o investigado foi abordado no momento em que saía de sua residência. Ao perceber a ação policial, ele quebrou o aparelho celular que portava. Durante a busca pessoal, foram localizadas pelos policiais civis duas porções de maconha em sua posse. Questionado sobre a existência de mais entorpecentes, o investigado confessou que mantinha grande quantidade de drogas no interior da residência, indicando aos agentes o local onde estavam escondidas.

Durante as buscas, foram localizados sete tijolos de maconha (1,5 kg) no guarda-roupas. Sobre uma mesa, foram encontradas diversas porções de maconha (420g) e haxixe (48g) já fracionadas e prontas para a venda, além de balanças de precisão e apetrechos utilizados para o fracionamento e embalagem das substâncias. Diante da materialidade do crime, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado, que foi conduzido à sede da Dise.

A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial, que tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão em flagrante, adotando as providências cabíveis no âmbito da Polícia Judiciária. Após a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o indiciado foi submetido a exame cautelar e, posteriormente, encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanecerá à disposição da Justiça para audiência de custódia.