Operação da Dise no Jardim São Jorge descobriu local onde entorpecentes eram fracionados e embalados para venda

Uma operação da Polícia Civil resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas na tarde desta terça-feira (7), em um imóvel utilizado como “laboratório” para o preparo e armazenamento de entorpecentes, no bairro São Jorge, em Nova Odessa.

A ação, denominada Operação “São Jorge”, foi conduzida por agentes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) de Americana, vinculada ao Deinter-9 de Piracicaba, após denúncia recebida pelo Disque Denúncia do Governo do Estado de São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, as informações indicavam que uma residência localizada na Rua Aracaju estaria sendo usada para o fracionamento e embalo de drogas. Durante diligências no endereço, os investigadores constataram que o imóvel, uma casa nos fundos, estava com o portão e a porta abertos. Ainda do lado de fora, os agentes perceberam um forte odor característico de entorpecentes.

Flagrante

Diante dos indícios de flagrante, os policiais entraram no imóvel, que estava desocupado. No interior, foram encontradas malas e bolsas com grande quantidade de drogas já fracionadas e prontas para distribuição.

Ao todo, foram apreendidas 988 porções de haxixe, 291 porções de cocaína, além de tijolos de haxixe, cocaína e crack, porções de maconha e diversos recipientes com lança-perfume. Também foram localizados materiais utilizados no preparo das substâncias, como cinco balanças de precisão e um liquidificador.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à sede da DISE de Americana. Apesar da grande apreensão, ninguém foi preso no local.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam por meio de inquérito policial para identificar os responsáveis pelo imóvel e pelos entorpecentes apreendidos.