Investigadores da Dise detiveram acusados de comercializar entorpecentes por meio de aplicativo de mensagens e com maquininha de cartão

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Americana, realizou na manhã desta terça-feira (10) a Operação “Z.A.O. Alvorada”, voltada ao combate ao tráfico de drogas e à associação criminosa no bairro Jardim Alvorada, em Americana.

A ação é resultado de uma investigação que identificou um esquema estruturado de comercialização e distribuição de entorpecentes que atendia os municípios de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Segundo a Polícia Civil, um dos principais investigados, conhecido pelo apelido de “Zão”, seria o responsável pela coordenação das vendas.

As apurações apontaram que as negociações eram realizadas por meio de aplicativos de mensagens e, após a confirmação das transações, as drogas eram entregues em um ponto previamente combinado na Rua do Sol, nas proximidades da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Os entorpecentes ficavam armazenados em dois imóveis no próprio Jardim Alvorada – ruas Mercúrio e das Constelações.

Justiça

Com base nos elementos reunidos durante o trabalho de inteligência policial, a Justiça expediu mandados de busca e apreensão, cumpridos nesta terça-feira em três endereços ligados aos investigados. A operação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal de Americana, por meio de equipes da Romu e do Canil.

Durante as diligências, os policiais apreenderam 15 porções de maconha (344 gramas), seis porções de cocaína (6 gramas) e três porções de haxixe (6 gramas). Também foram recolhidos cinco aparelhos celulares, cadernos com anotações do tráfico, R$ 110 em dinheiro, uma faca e uma máquina de cartão vinculada à plataforma Mercado Pago.

Três homens, com idades entre 30 e 33 anos, foram identificados na investigação. Dois deles foram presos em flagrante por tráfico de drogas, enquanto o terceiro responderá à apuração por associação para o tráfico. Durante o cumprimento dos mandados, um dos envolvidos teria oferecido resistência à ação policial.

Após a formalização da ocorrência, a autoridade policial ratificou as prisões em flagrante. Os detidos passaram por exame cautelar e foram encaminhados à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanecem à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.