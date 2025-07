A Polícia Civil, através da Dise ( Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, realizou na manhã desta terça-feira (22) a Operação “Zero Doze”, que resultou na prisão de dois homens em Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba, acusados de traficar drogas na região. Um deles era procurado da Justiça pelo mesmo crime.

De acordo com informações da Dise, a operação é resultante de diligências investigativas que apuraram a existência de um esquema voltado à distribuição de substâncias entorpecentes na região de cobertura da Seccional de Polícia de Americana. Foi descoberto que um homem vindo da região do Vale do Paraíba (DDD 012) estaria liderando um esquema de armazenamento e distribuição de drogas a granel, com atuação nas cidades compreendidas entre Americana e Piracicaba.

Os elementos informativos colhidos também indicaram que o investigado possui vínculos com uma organização criminosa com atuação nos estabelecimentos prisionais do Estado de São Paulo. Diante da identificação dos endereços vinculados ao investigado, a autoridade policial representou junto ao Poder Judiciário pela expedição de Mandado de Busca e Apreensão, o qual foi deferido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Americana.

Os agentes da Dise foram até uma casa na Rua Pedro Álvares Cabral, no bairro Santa Cruz (Santa Bárbara), para autuar em flagrante o acusado (F.A., vendedor, 35) pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06). Em seu poder foram apreendidas porções de maconha, anotações manuscritas relativas à contabilidade do tráfico, R$ 392,00 em dinheiro, balança de precisão e aparelho de telefonia celular.

Foragido capturado

Em Piracicaba, no bairro Campestre, outro indivíduo foi preso na continuidade das diligências. Constatou-se que o empresário D.H.A., 32, era procurado pela Justiça, por já possuir condenação definitiva pelo crime de tráfico de entorpecentes. No imóvel foram apreendidas porções de maconha, extensa quantidade de anotações manuscritas relativas à atividade criminosa, balança de precisão, aparelho celular e um veículo Toyota Hilux, este último já identificado no bojo das investigações como utilizado na prática criminosa.

Concluídas as diligências, os dois detidos e todos os objetos apreendidos foram conduzidos à sede da Dise de Americana, onde a ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial de plantão, que, ciente dos fatos, homologou as prisões em flagrante e determinou as providências de Polícia Judiciária cabíveis.

Os indiciados foram submetidos a exame de corpo de delito cautelar e, posteriormente, encaminhados às Cadeias Públicas das Comarcas de Sumaré e Piracicaba, onde permanecerão à disposição da Justiça, aguardando a realização da Audiência de Custódia.