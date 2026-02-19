Empresário de 40 anos foi preso por tráfico de drogas e crime contra a saúde pública

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Americana, realizou na manhã desta quinta-feira (19) a Operação “American Store” e prendeu em flagrante um empresário de 40 anos por tráfico de drogas e crime contra a saúde pública, em Americana.

A ação ocorreu em um imóvel localizado na Avenida Lírio Correa, no bairro Parque Nova Carioba, e foi resultado de investigação iniciada após denúncia anônima sobre a comercialização ilegal de entorpecentes e medicamentos para emagrecimento oriundos de contrabando do Paraguai, vendidos em uma loja de produtos importados.

Com o avanço das diligências e trabalho de inteligência, os policiais reuniram indícios de autoria e materialidade e representaram à Justiça por mandados de busca e apreensão na residência e no estabelecimento comercial ligados ao investigado. As ordens judiciais foram cumpridas nas primeiras horas do dia.

Apreensões

Durante as buscas, os agentes apreenderam um pacote contendo 54 gramas de maconha do tipo conhecida como “Colômbia”, além de medicamentos injetáveis Lipoless (Monjaro) e Lipostabil, cuja comercialização irregular configura crime contra a saúde pública.

Também foram recolhidos R$ 2.540 em dinheiro, 24 seringas, 15 celulares, dois notebooks, um pendrive, duas maquinetas de cartão e uma réplica de fuzil desmontada produzida em impressora 3D.

Segundo a Polícia Civil, o empresário já possuía antecedentes por tráfico de drogas. Ele foi autuado em flagrante com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas) e no artigo 273 do Código Penal.

Após os procedimentos de Polícia Judiciária, o indiciado foi encaminhado para exame cautelar e, posteriormente, levado à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.