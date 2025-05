A Polícia Civil, através da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, realizou no início da madrugada desta quinta-feira, feriado de 1º de maio, a “Operação X-DVD”, decorrente de investigações que apuravam um esquema de distribuição de drogas em todo o Estado de São Paulo a partir do município de Sumaré. Foram apreendidos objetos como automóvel, 43 quilos de maconha, balança e caderno com anotações, entre outros.

A investigação apurava que, na madrugada do feriado do “Dia do Trabalhador”, haveria a entrega de grande volume de drogas no bairro Cidade Dutra, em São Paulo. Chegando pelo local, a equipe de agentes da Dise já conseguiu visualizar na garagem do imóvel alvo das investigações alguns pacotes de maconha do tipo “Colômbia”. No entanto, devido ao pouco movimento e silêncio do horário, os policiais foram percebidos pelo morador, que fugiu pulando pelos telhados vizinhos.

Ao ingressar no imóvel, a equipe policial localizou 16 pacotes de maconha embalados a vácuo, além de 36 tijolos da droga prensada e uma balança digital com capacidade para 300 quilos. Também foram encontradas diversas folhas com contabilidade manuscrita. Durante as diligências policiais, na mesma rua, os agentes da Dise localizaram o “escritório” do traficante responsável pelas drogas.

No local, a equipe apreendeu um automóvel marca Mercedes Benz e modelo A-250 Turbo, duas máquinas de contar cédulas de dinheiro, R$ 4.000,00 em espécie, um aparelho de telefone celular, um carregador de pistola calibre .380, uma balança digital e diversas folhas com anotações variadas. Todas as drogas, veículo, dinheiro e demais objetos acabaram apreendidos e apresentados na sede da Dise, para o aprofundamento das investigações.