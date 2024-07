Polícia desmantela gangue do roubo a caminhão e prende 23

A Polícia Civil do Estado de São Paulo detonou uma gangue que tinha como principal trabalho roubar caminhão na região de Campinas.

A ação foi feita pela DIG de Americana, e terminou com a prisão em flagrante de 23 (vinte e três) criminosos da gangue. Eles estavam em um desmanche de caminhões Iracemápolis.

Os Policiais Civis têm investigado os furtos e roubos de veículos da região e, nestas egunda-feira, receberam informação privilegiada dando conta de que um caminhão trator, produto de crime, estava sendo utilizado para o transporte de areia, cujo destino era a cidade de Itupeva.

Houve deslocamento com vistas a localizar o automóvel. Na altura do km 112 da Rodovia Anhanguera, houve sucesso na abordagem, sendo que o indiciado F. era quem realizava a condução do caminhão trator, que ostentava as placas EDL0C19, quando na verdade se tratava do caminhão placas OBG7G73.

Indagado, informou que trabalha como motorista em uma empresa situada na cidade de Iracemápolis, cujo patrão seria o indiciado conhecido como “Dinan” e que estava na posse do automóvel há cerca de um mês.



O setor de inteligência desta DIG já possuía informações acerca de eventuais atividades ilegais perpetradas pelo suspeito “Idenã” (I.F.C., morador de Iracemápolis), cujas diligências vieram ao encontro das já desempenhadas. Ato contínuo, os Policias da DIG de Americana deslocaram-se até o recinto, situado à Avenida Laura Bueno Miranda, 410, Distrito Industrial de Iracemápolis.

Mais gente da gangue

Os agentes da DIG apuraram tratar-se de grande espaço, com diversos veículos de grande porte sob suposta manutenção e outros dispostos para lavagem e pintura. Mais de vinte supostos funcionários foram prontamente abordados e submetidos a busca pessoal, onde nada de interesse policial foi localizado. Uma equipe foi ao encontro do indiciado Idenã, no pavimento superior, onde o mesmo foi cientificado da presença policial e de sua prisão.

Indagado sobre o caminhão trator, disse que havia adquirido há poucos dias e que decidiu colocá-lo em nome de seu funcionário “Josman”, sem qualquer razão aparente.

Em buscas pelo seu imóvel, que fica na parte superior do recinto, os policiais localizaram duas armas de fogo tipo espingarda, calibres 12 GA e 32 GA, acompanhadas de várias munições, sem autorização legal ou regulamentar.

Em um cômodo foi localizada uma caixa contendo inúmeras placas veiculares sem procedência, além de pinos marcadores de chassis, plaquetas identificadoras em branco, pedaços de chassi recortados com uso de solda, além de farta documentação atinente a emplacamentos de caminhões. Retornando ao pátio da empresa, houve acesso a uma bomba de abastecimento de diesel, em pleno funcionamento, a qual se encontrava em péssimas condições de segurança, ao lado de fiação elétrica.

Também foi apurado que o local estava interditado pelo DETRAN/SP, não podendo sequer funcionar, além do que não ostentava as devidas licenças obrigatórias, tampouco alvará.

Mais adiante, houve acesso a uma espécie de lava-rápido, onde diversos resíduos entre óleo e demais solventes eram despejados diretamente no esgoto doméstico, sem qualquer caixa de contenção, demonstrando nítido potencial poluidor, uma vez que as atividades corriam ao arrepio da Lei ou Regulamento.

Foi constatado que, no recinto, havia o comércio indiscriminado de peças veiculares, sem emissão de notas fiscais, gerando a suspeita de se tratarem de objetos obtidos por meios ilícitos.

Diante da presença dos funcionários, cuja maioria alegou não possuir relação contratual com o indiciado Idenã, foram reunidos elementos seguros no sentido de que os lá presentes se reúnem, em caráter não eventual, para a prática de crimes ambientais, de adulteração de sinais identificadores veiculares e versando sobre a receptação de peças furtadas ou roubadas, para posterior reinserção no comércio, com aparência de produtos lícitos, cada um com uma atribuição específica, visando a consecução de um mesmo fim.

Todos os funcionários indiciados foram conduzidos para formalização dos interrogatórios e demais atos de polícia.

O Delegado Titular da DIG, Dr. Filipe Rodrigues de Carvalho, que esteve presente na diligência, determinou a apreensão dos objetos que guardam relação com as infrações penais, bem como requisitou a presença da perícia técnica, a qual foi devidamente realizada.

Por fim os presos recolhidos a Cadeia Pública de Sumaré.

