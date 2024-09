A Polícia Militar prendeu dois homens por violência doméstica nesta quinta-feira a noite, em Santa Bárbara d’Oeste. Um dos casos aconteceu no bairro Vila Grego e o outro no Zabani.

Na Vila Grego, a vítima informou aos Policias Militares que havia retornado do Plantão Policial, onde registrou um boletim contra seu amásio por este se recusar a se separar dela. No entanto, ao chegar à residência, o indivíduo novamente iniciou uma discussão e, muito nervoso com o registro da ocorrência, teria dado um chute em sua perna e em seguida, pegou uma faca de mesa e colocou em seu pescoço dizendo “isso não vai ficar assim!”.

Segundo a parte, uma vez que ela declarou que chamaria a polícia, o agressor deixou a residência com o veículo Vectra Hatch na cor prata. Enquanto a equipe orientava a parte, notou a presença de um veículo semelhante passando pela Rua Minas Gerais, que cruza a via onde ocorreram os fatos. De imediato, foi realizado o patrulhamento com vistas, sendo possível localizar o indivíduo.

O condutor foi identificado como o amásio da solicitante e submetido à busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi localizado. Diante do exposto, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial onde permaneceu à Disposição da Justiça.

Já no Zabani, os Policiais Militares encontraram a vítima defronte à residência com as vestes e o rosto ensanguentados, declarando que após chegar de uma consulta médica, seu amásio a recebeu completamente alterado e agressivo, alegando que a vítima estava mentindo. Durante a discussão, o autor realizou ameaças de morte e desferiu um soco na altura do olho esquerdo da declarante, lesionando seu supercílio. Ao perceber que a vítima estava acionando a polícia militar, o agressor deixou a residência.

Em posse das características do indivíduo, foi realizado um patrulhamento com vistas, sendo possível localizá-lo pela Estrada do Pedroso. Realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, porém, nesse momento, o indivíduo alegou que teve uma discussão com a vítima e posteriormente deixou o imóvel. Em face do exposto, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde após o registro da ocorrência permaneceu à Disposição da Justiça.

