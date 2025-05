A Polícia Municipal de Sumaré (PMS) ministrou nos últimos dias 8 e 9 um curso especializado de combate com tonfa para 35 alunos da Academia de Formação de Cosmópolis, . O treinamento, com carga horária total de 20 horas, foi conduzido pelo comandante da PMS, Jeverson Eclair Andrade e instrutores da corporação, a convite de Cosmópolis.

A tonfa é um instrumento de defesa pessoal utilizado por forças de segurança em todo o mundo. Com origem nas artes marciais orientais, é uma espécie de bastão com empunhadura lateral que permite ao agente executar movimentos de contenção, bloqueio e imobilização com mais precisão e segurança, tanto para o profissional quanto para a pessoa abordada.

Técnicas

Durante o curso, os aspirantes foram introduzidos a técnicas fundamentais de manuseio, posturas de defesa, ataques controlados e protocolos de segurança, com foco no uso legal e proporcional da força.

“O objetivo do curso é garantir que os futuros agentes tenham conhecimento técnico e consciência sobre o uso correto da tonfa, respeitando sempre os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da preservação da vida”, afirmou o comandante da Polícia Municipal de Sumaré, Jeverson Eclair.

A parceria entre os municípios reforça a importância da integração entre forças de segurança da região e do investimento contínuo na formação dos agentes.