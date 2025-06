Polícia prende acusado de vender drogas perto de escola em Americana

A Polícia Civil, através da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, prendeu nesta terça-feira (3) mais um homem acusado de tráfico de drogas e que reside no Condomínio Residencial Parque Alabama. Depois de prender um trio acusado de traficar entorpecentes nas proximidades de uma escola no Jardim dos Lírios, os agentes detiveram um novo responsável pela biqueira: o vendedor S.H.C.O., 25 anos, vulgo “Boca”.

De acordo com informações oficiais, a Dise iniciou no manhã desta terça-feira a Operação “Fratelli – 2ª fase”, decorrente das investigações da 1ª etapa realizada em 10 de abril. Na fase inicial, três investigados foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com quase 1.000 porções de drogas apreendidas.

Na sequencia dos trabalhos investigativos, os agentes da Dise apuraram que, após as prisões iniciais, o ponto de venda de drogas que fica na esquina das Ruas Violetas com Colibris no Jardim dos Lírios, em frente à uma escola infantil, passou a ser gerenciado pelo vendedor. Apurou ainda que o novo ‘proprietário’ da biqueira seria um indivíduo que responde pelo apelido de “Boca”. E o investigado morava em um apartamento na Rua Francisco Boldrini, mas utilizava uma casa na Rua Perdizes para guardar as drogas vendidas na esquina.

Operação da polícia

Durante a operação policial de hoje, para dar cumprimento a dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal de Americana, o investigado foi abordado em seu apartamento. Durante as buscas, foram encontrados quatro celulares modelo iPhone e R$ 2.835,00 em dinheiro. Na residência da Rua Perdizes foram encontradas 27 porções de Maconha, um caderno com contabilidade manuscrita e uma faca com resquícios de drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado que foi conduzido até a sede da Dise. A autoridade policial tomou ciência dos fatos e reforçou a prisão, adotando as medidas cabíveis de Polícia Judiciária. O indiciado foi submetido a exame cautelar e posteriormente transferido para a Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará por audiência de custódia.

