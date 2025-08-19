A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, realizou no início da manhã desta terça-feira (19) a ‘Operação Lemão’. O esquema consistia na comercialização de drogas na modalidade delivery, por meio de aplicativo de comunicação via celular, utilizado tanto para a realização de encomendas quanto para o acerto da entrega.

Após o recebimento de denúncia anônima relatando a prática criminosa, foram feitas diligências investigativas que resultaram na coleta de indícios confirmando a prática do tráfico de entorpecentes. A Polícia Civil ainda descobriu que o imóvel usado para traficar fica no bairro Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste, onde mora o investigado (conhecido pelo apelido de “Lemão”).

Foi expedido Mandado de Busca e Apreensão para o endereço, aceito pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara. E, nesta data, equipes da Dise abordaram o acusado, encontrando com ele duas porções de maconha prontas para a venda, quatro pedaços da mesma substância ainda não fracionados, uma balança de precisão, embalagens plásticas vazias, uma faca com resquícios do entorpecente e quatro aparelhos de telefone celulares.

Tabela

Em um dos celulares foi encontrada imagem que era repassada a clientes, contendo a tabela com pesos e valores relativos à venda da droga. No quintal do imóvel, os policiais localizaram, ainda, quatro vasos contendo pés de maconha em cultivo. Diante disso, foi dada voz de prisão ao investigado, ratificada pela Autoridade Policial, que adotou as medidas cabíveis de Polícia Judiciária.

Depois da prisão em flagrante, o indiciado foi submetido a exame cautelar e, posteriormente, encaminhado à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanecerá à disposição da Justiça para a realização da Audiência de Custódia.