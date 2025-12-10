Na tarde desta terça-feira (9), durante patrulhamento pelo bairro Jardim Picerno, em Sumaré, uma equipe da Polícia Militar recebeu informações de que pessoas em um automóvel estariam realizando a coleta de valores provenientes do tráfico de drogas. O veículo foi avistado estacionado em frente a um ponto conhecido pelo comércio ilícito, na esquina das ruas Crenac e Roseiras, no Parque Rosa e Silva.

A equipe da PM realizou a abordagem ao automóvel. Durante a busca pessoal, foram localizadas seis porções de maconha com um dos ocupantes. Com o segundo indivíduo, foram encontrados R$ 828,05 em notas diversas. Na busca veicular, foi localizada sobre o banco do passageiro uma pochete, contendo R$ 6.600,00 em espécie, uma folha com anotações de valores e uma porção de maconha.

Ao ser questionado pelos PMs, o homem alegou inicialmente que o dinheiro teria sido sacado por familiar para pagamento de aluguel. Posteriormente, afirmou estar em posse do valor havia três a quatro dias. Diante dos fatos, os indivíduos foram conduzidos ao Plantão Policial onde permaneceram a disposição da justiça.