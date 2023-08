Policiais que evitaram roubo na Vivara do Tivoli são homenageados na Câmara

O vereador Felipe Corá (Patriota) prestou homenagem aos policiais militares Soldado Wesley de Moraes, Soldado Victor de Lima Nunes e Soldado Danilo Moreira da Silva, por meio da entrega da Moção nº 418/2023, em reconhecimento pela bravura e dedicação ao evitar um assalto no Tivoli Shopping, agindo corajosamente contra o meliante, que foi preso em flagrante.

A tentativa de roubo aconteceu no último sábado. Os agentes de segurança evitaram a conclusão da ação do bandido, que levava R$365 mil em produtos da loja Vivara. O acusado, ainda, fez uma das funcionárias da loja refém, que saiu ilesa.

Já o vereador Careca do Esporte protocolou uma moção de apelo ao Tivoli Shopping para que a superintendência estude a possibilidade de abertura automática das cancelas em casos de roubos nas lojas do Shopping.

Segundo o documento, o vereador afirma que “a isenção do pagamento, em casos de roubos em lojas do shopping, com abertura automática das cancelas, além de beneficiar o consumidor, com maior segurança, isentara o shopping de futuras ações de indenizações” e “que o consumidor estará vulnerável ao sair shopping, sendo necessário que naquele intervalo permanecesse, ainda que por pouco tempo, desprotegido ao esperar a emissão do ticket e o levantamento da cancela”.

