Um momento incomum para policiais militares de Sumaré ocorreu na tarde da última terça-feira (17). Uma equipe da Força Tática do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) realizava patrulhamento preventivo pela Avenida Fuad Assef Maluf quando foram surpreendidos por um veículo que se aproximava em alta velocidade pedindo ajuda urgente. No interior do carro, uma mulher estava em trabalho de parto avançado e não havia tempo para chegar a um hospital.

Diante da necessidade e da urgência, os PMs da equipe não tiveram dúvida: realizaram o parto ali mesmo, com calma, coragem e preparo para garantir a segurança da mãe e do bebê. O nascimento ocorreu com sucesso e, na sequência, os policiais encaminharam ambos ao Hospital Estadual de Sumaré, onde receberam atendimento especializado e passam bem. “Essa é uma daquelas ocorrências que ficam para sempre em nossos corações. Estar ali e poder ajudar a trazer uma vida ao mundo é algo que nos emociona profundamente”, comentou um dos policiais, em nota do 48º BPM/I.

“A ação reforça não apenas o papel estratégico da Polícia Militar no combate à criminalidade, mas também sua missão de proteger e cuidar da população em todos os momentos, inclusive nos mais inesperados e delicados”, destacou. O 48º Batalhão da Polícia Militar é sediado em Sumaré e abrange ainda as cidades de Nova Odessa, Hortolândia e Monte Mor. “O bebê que chegou ao mundo em uma viatura da Força Tática já começa sua vida cercado de coragem, cuidado e amor”, completa a nota.