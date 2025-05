Policiais salvam bebê de 15 dias engasgado em Sumaré

Uma ação adotada por policiais militares na noite do último sábado (24) em Sumaré foi essencial para salvar a vida de um bebê de apenas 15 dias de vida, que se engasgou e parou de respirar. Em estado de desespero, a mãe correu até a base da 2ª Companhia da Polícia Militar com o filho desmaiado nos braços.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O soldado PM Breine realizou os primeiros socorros, aplicando manobras de desobstrução das vias aéreas adaptadas para recém-nascidos. Após fazer compressões leves nas costas, o bebê voltou a emitir sons e apresentou sinais de recuperação. Em seguida, a sargento PM Luciana auxiliou na limpeza das vias aéreas, garantindo a estabilização da criança.

A dupla de PMs acompanhou mãe e filho até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Denadai, onde os médicos confirmaram a melhora no quadro clínico. Após período de observação, o bebê recebeu alta e foi liberado para casa. Segundo o comando da 2ª Companhia da PM, “a ação rápida e precisa dos policiais militares foi crucial para salvar a vida do recém-nascido”.

Baep (policiais) prende trio por tráfico

Uma operação do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), sediado em Piracicaba, prendeu na noite da última quarta-feira (21) três homens em flagrante acusados por tráfico de drogas no Jardim Santa Lúcia, em Sumaré. A ação evitou a fuga dos suspeitos e resultou na apreensão de mais de 400 porções de entorpecentes, além de materiais usados no preparo e venda das substâncias.

A equipe realizava patrulhamento de rotina quando observou dois homens em frente a uma residência. Ao notarem a aproximação da viatura, ambos os cidadãos tentaram se esconder no meio de árvores. Um deles correu pelos fundos do imóvel, enquanto o outro, de 24 anos, foi detido e portava apenas a chave da casa.

Durante o procedimento, os PMs ouviram movimentações no telhado e constataram a tentativa de fuga de outros dois homens. Um deles, de 28 anos, caiu durante a fuga e foi capturado nas proximidades. O segundo, de 26 anos, foi localizado no quarteirão seguinte. A dupla confessou que estava foragida da Justiça e indicou a existência de drogas dentro da casa.

Na vistoria ao imóvel, os policiais encontraram: 112 porções de maconha, 150 porções de cocaína, 158 porções de K-10 (droga sintética), 666 gramas de maconha prensada, Faca, plástico filme, caderno de contabilidade e centenas de embalagens vazias.

Os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos à UPA do Matão para atendimento médico, devido a escoriações causadas durante a tentativa de fuga e resistência à abordagem. Um PM também precisou de atendimento após ferir o dedo durante a ação. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Sumaré, onde o delegado ratificou a prisão do trio.

Mais notícias da cidade e região