“Onde há crise, vemos oportunidade”, não é o que acontece com os políticos da região. São pelo menos 20 mil aposentados lesados no rombo do INSS em Americana, Sumaré, Santa Bárbara e Nova Odessa e nenhum político foi atrás de orientar as vítimas do golpe bilionário. O que teve foram 2 nomes que devem disputar a eleição para deputado estadual no ano que vem mais uma vez tentando lacrar atacando o presidente Lula (PT).

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) registraram mais de 1 milhão de pedidos de reembolso de descontos não autorizados feitos por entidades associativas.

Em números totais, 1.051.238 de segurados formalizaram a contestação na plataforma Meu INSS ou pelo canal 135 de atendimento telefônico.

Outros 17.963 informaram que o desconto foi autorizado. O balanço foi divulgado na tarde desta quinta-feira (15) pelo INSS, com dados apurados até as 17h.

