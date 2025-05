O Ponto de Cultura Associação de Capoeira Motta & Cultura Afro recebe, neste domingo (25), um Aulão de Dança Afro para mulheres de todas as idades. O evento, gratuito e aberto ao público, ocorrerá das 9h às 11h no Centro de Memória Afroamericanense Dionysio de Campos, localizado na Avenida João Nicolau Abdalla, 5005, no bairro Salto Grande, em Americana.

O Aulão de Dança Afro: Dança das Yabás será conduzido por Isabelly Motta e as inscrições estão abertas junto à associação, por meio do link forms.gle/GtmBfwEg2p78HGgb9. A atividade é voltada para todas as mulheres, independentemente de experiência prévia em dança. O Ponto de Cultura convida as participantes a vestir roupas confortáveis para mergulhar na vivência.

“Os pontos de cultura são coletivos que desenvolvem atividades culturais, educacionais e sociais em suas comunidades, reconhecidos e apoiados pelo Ministério da Cultura e pela Prefeitura de Americana, por meio da Política Nacional Cultura Viva. O objetivo é apoiar o setor cultural para o fomento artístico”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A atividade é promovida pelo Ponto de Cultura Associação de Capoeira Motta & Cultura Afro, com financiamento da Política Nacional Cultura Viva/Aldir Blanc, por meio do edital PNAB 06/2024, conforme a Lei Federal nº 14.399/2022. A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo Federal, via Ministério da Cultura.