O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana exibe o clássico “Terra em Transe” (1967), de Glauber Rocha, dentro do Programa Pontos MIS. O MAC Americana fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo. Asessão gratuita às 19h30, na segunda-feira, dia 16, com classificação indicativa é de 14 anos.

A obra apresenta o jornalista e poeta Paulo Martins e sua oscilação entre diversas forças políticas que lutam pelo poder no fictício país de Eldorado: d. Porfírio Diaz, um líder político de direita, d. Felipe Vieira, governador da província de Alecrim, líder populista e demagógico, e d. Julio Fuentes, poderoso empresário dono de um império de comunicação.

Em uma conversa com a militante Sara, Paulo conclui que o povo de Eldorado precisa de um líder e que Vieira possui tais atributos. Eldorado encontra-se entre o golpe de estado e o populismo, entre a crise e a transformação. Paulo, dividido entre a poesia e a política, agoniza sem conseguir solucionar as incoerências de Eldorado e as suas próprias contradições.

Internacionalmente, o filme confirmou Glauber Rocha como um dos principais diretores do cinema moderno. No Festival de Cannes de 1967, Terra em Transe recebeu o prêmio da federação da crítica internacional (Fipresci), marcando o início da atenção internacional voltada para a análise e a interpretação da obra.

“Como diz o crítico Ismail Xavier, ‘Terra em Transe’ é ‘polêmico até onde um filme pode ser’. A obra influenciou a produção artística nacional posterior, em diversas áreas, e é um programa imperdível para cinéfilos e demais apreciadores da cultura”, declarou o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

O Programa Pontos MIS acontece em Americana

por meio de parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

