Assessor na Secretaria de Cultura de Americana, Matheus Lirani concorreu a vereador em 2024 pelo partido Podemos e foi bem votado. Tendo como bandeiras principais o Esporte e a Cultura, Lirani teve 932 votos, o 38º dentre 270 candidatos a vereador (267 habilitados). Foi eleito 1º suplente, ficando no banco imediato para Leco Soares e Renan de Angelo.

À reportagem do Novo Momento, Lirani disse que deixou a gestão do prefeito Chico Sardelli (PL) após aceitar convite para ser assessor parlamentar do deputado estadual Felipe Franco (União Brasil), eleito em 2022 com 90.440 votos (o 54º mais votado). De acordo com ele, Franco foi eleito apenas com trabalho nas mídias sociais e o objetivo é trabalhar para ampliar a capilaridade política do deputado em mais de 40 cidades. Aos 32 anos, Lirani tem percorrido Câmaras Municipais atrás de lideranças e vereadores aliados.