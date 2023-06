Por que o homem deve se depilar?

São Paulo, junho de 2023 – Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que cerca de 50 milhões de brasileiros possuem algum tipo de distúrbio visual e, diante do número expressivo, o professor e parceiro do Conselho Regional de Óptica e Optometria do Estado de São Paulo (CROOSP), Marcelo Santana, traz informações importantes sobre mitos e cuidados da saúde da visão. Optometrista expõe mitos e recomenda cuidados Cuidar da saúde visual é fundamental para manter uma boa visão ao longo da vida, o que exige algumas práticas e hábitos. Muitos mitos e desinformações circulam pela sociedade, distorcendo e prejudicando o cuidado. Para esclarecer dúvidas, facilitar o entendimento e garantir uma saúde visual de qualidade, Marcelo Santana começa dizendo que a nossa visão possui muitas fases entre o nascimento até a terceira idade e, nesse período, é dever do optometrista dar dicas e orientações sobre postura, exercícios e cuidados visuais, para aumentar a produtividade da visão com mais segurança. Também é papel do profissional alertar sobre mitos que circulam no gabinete optométrico, e algum deles que Marcelo expõe são: 1 – “Estraguei a minha visão por ler em ambientes com pouca iluminação”. O máximo que pode ocorrer na leitura com pouca iluminação é cansar a visão, e não danos permanentes. 2 – “Estou viciada nos óculos, agora não vivo sem eles”. O cérebro sempre busca padrões. Ele compara a imagem com e sem os óculos, percebendo um padrão de percepção melhor com a correção. Por isso é importante usar os óculos, pois uma boa visão evita acidentes. 3 – “Vou comer muitas cenouras para melhorar a visão.” Sabemos que a cenoura tem vitamina A, mas comer muitas cenouras não indica significativamente uma melhora da visão. Principais erros ao cuidar da saúde visual Diferentemente do que muitos pensam, quem enxerga é o cérebro, não o olho. Marcelo explica que “os olhos são apenas uma “antena” que capta as informações e envia para o córtex occipital (parte posterior do cérebro), e o córtex interpreta essa informação. Quando observamos algo (leitura ou um rosto), os olhos fazem movimentos chamados de sacadas, que, a grosso modo, seria uma varredura (de um ponto para o outro)”. Entre as desinformações, há muitos erros cometidos ao tentar cuidar da saúde da visão e o professor pontua os principais: 1 – Não fazer exame de vista regularmente com o optometrista. O profissional optometrista vai avaliar a visão (o ato de enxergar), a condição binocular (se os dois olhos estão trabalhando de forma sincrônica) e prevenção da saúde ocular (orientando a busca de um profissional médico). 2 – Usar óculos de sol apenas na primavera ou verão. Apesar dos dias nublados, os raios nocivos (emitidos pelo sol) ultrapassam as nuvens durante o dia. Esses raios podem causar catarata, o surgimento ou aumento do pterígio, sensibilidade à luz (fotofobia). Por isso, é recomendado usar óculos de sol continuamente. 3 – Ao perceber olhos vermelhos usar colírio. Os olhos vermelhos possuem muitas causas: esforço visual (precisando apenas dos óculos), rinite, exposição por muito tempo em telas de computador, dentre outras causas. O optometrista irá prescrever as correções adequadas ou encaminhar para outros profissionais da saúde ou médico.