PORK'S Festival Motor Rock chega a Americana em maio

Prepare-se para um final de semana repleto de música, gastronomia e diversão! O Pork’s Festival Motor Rock fará sua estreia na cidade de Americana, de 16 a 18 de maio, no Teatro de Arena Elis Regina (área externa). Com entrada gratuita, o evento promete atrair amantes do rock e da boa comida.

Os visitantes poderão desfrutar de uma ampla praça de alimentação, repleta de opções irresistíveis, como torresmo, costelão na brasa, burgers artesanais na parrilla, frango frito, lanches de pernil e calabresa, espetinhos, porções diversas, pastéis, doces, churros e sorvetes. E para acompanhar essas iguarias, haverá uma seleção de bebidas, incluindo cervejas em lata, chopinho gelado e caipirinhas.

O festival contará com 7 shows incríveis de bandas cover e multicover, prometendo fazer todos vibrarem. Prepare sua voz para cantar junto os clássicos que marcaram gerações. A programação completa será divulgada em breve!

E não se preocupe, o evento também é voltado para a família, com um espaço kids super divertido, garantindo que as crianças possam se divertir enquanto os adultos aproveitam o festival. Os amantes de animais poderão levar seus companheiros, já que o evento é Pet Friendly.

Os horários são: sexta-feira, das 18h às 22h; sábado e domingo, das 12h às 22h. Não será permitida a entrada com coolers, alimentos e bebidas, exceto água para consumo.

O Pork’s Festival Motor Rock é uma realização da MK Produções e Eventos, com patrocínio da Chopp Kremer e apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana. O apoio cultural é de Anderson Kbça.

Marque na agenda, chame os amigos e venha viver essa experiência inesquecível

Pork’s Festival Motor Rock! Nos vemos lá!

