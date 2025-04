Portal de Americana ganha academia ao ar livre (vovôs)

As obras de construção da nova praça de esportes do bairro Santa Sofia, na região do Portal de Americana, avançam neste sábado (5) com a instalação dos aparelhos da academia ao ar livre em aço inox.

Com investimento total de mais de R$ 1 milhão, a Praça Sofia Abrão contará também com quatro quadras de areia, duas quadras de basquete 3×3, brinquedão, Espaço Pet Legal e área para quiosques. As intervenções são executadas pela Prefeitura, por meio das secretarias de Esportes, de Planejamento, de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Urbanos.

Nos últimos dias, o espaço recebeu a pintura das quadras de basquete e a instalação do brinquedão e dos alambrados no entorno, além do plantio de grama. Após a conclusão da academia ao ar livre, os próximos passos serão a colocação de areia nas quadras e no espaço do brinquedão, bem como a instalação do mobiliário urbano. Os trabalhos estão na reta final e devem ser finalizados nos próximos dias.

Avanços no Portal de Americana

“Essa nova praça será um espaço completo para a prática esportiva e para o lazer da população. Com diversas opções de atividades, estamos proporcionando uma estrutura moderna e acessível para todas as idades. Nosso objetivo é incentivar a realização de exercícios físicos, promover o bem-estar e fortalecer a convivência da comunidade. Estamos investindo cada vez mais na revitalização e ampliação dos nossos espaços esportivos, e essa praça será mais um ponto de encontro para as famílias”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A Praça Sofia Abrão fica localizada entre as ruas Orlando Dei Santi, Gelindo Nardo, Eduardo Medon e Cecim Abrão Elias. As intervenções fazem parte de uma série de melhorias nos espaços esportivos de Americana.

“Esse investimento reforça o nosso compromisso em levar qualidade de vida para os bairros, criando áreas bem planejadas e equipadas para a população. A praça está na reta final das obras e, em breve, será um espaço moderno, com infraestrutura completa para lazer, esporte e integração social. O espaço vai atender diferentes públicos e tornar Americana uma cidade cada vez mais acolhedora”, ressaltou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

O investimento na construção da praça é de R$ 1.084.264,06, sendo R$ 474.264,06 provenientes de emenda parlamentar intermediada pelo prefeito Chico Sardelli e pela vereadora Professora Juliana junto ao deputado federal Alencar Santana, R$ 500 mil de emenda parlamentar intermediada pela vereadora Nathália Camargo junto ao deputado federal David Soares e mais R$ 110 mil oriundos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU).

Já a construção do Espaço Pet Legal tem investimento de R$ 56.315,52, provenientes de emendas impositivas dos vereadores Leco Soares (R$ 30 mil) e Lucas Leoncine (R$ 26.315,52).

