Nos pênaltis, Portugal bateu a Espanha e levou o título da Nations League- campeonato europeu de seleções. O time luso ficou duas vezes atrás no placar e contou com a atuação do lateral craque Nuno Mendes para mostrar sua força. O jogo terminou 5 a 4 nos pênaltis depois de um empate em 2 a 2 no tempo normal e prorrogação.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A Espanha abriu o placar com Zubimendi, após confusão na área. Ele só empurrou para dentro. Melhor em campo, o lateral Nuno Mendes aproveitou lance na esquerda, passou pelo marcador e fuzilou para empatar. Os dois gols saíram no primeiro tempo.

Oyarzabal ampliou pra Espanha aos 45′, mas o fenômeno Cristiano Ronaldo empatou aos 16′ do segundo tempo. A partida seguiu sem gols até a decisão por pênaltis.

Rei de Portugal

Antes de Cristiano Ronaldo, o time nunca havia disputado uma final em toda sua história.

Depois de Cristiano Ronaldo, os lusos disputaram 4 finais e ganharam 3. A história está escrita mais uma vez.

Cristiano Ronaldo mudou a história de um país.

Cristiano Ronaldo em lágrimas após vencer a Nations League com Portugal. 40 anos, um dos maiores da história do futebol e segue sedento por títulos para ver seu país vencendo. O cara é inegavelmente uma lenda!

Leia + sobre esportes