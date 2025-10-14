Caso foi identificado por equipe médica da UPA Macarenko; Polícia Civil investiga e Conselho Tutelar acompanha a família

No último sábado (11), um caso de possível abuso sexual envolvendo uma menina de apenas 5 anos comoveu moradores de Sumaré. O crime teria sido descoberto após equipe médica da UPA (Unidade de Pronto Atendimento Médico) Macarenko identificar sinais de violência durante o atendimento à criança, que havia sido levada pela mãe após apresentar comportamentos considerados ‘fora do habitual’.

Segundo o boletim de ocorrência, uma pediatra e um ginecologista constataram indícios compatíveis com abuso sexual e imediatamente acionaram as autoridades competentes. A Polícia Municipal (novo nome da Guarda Civil Municipal) foi direcionada até o endereço informado, no Jardim Paulistano, onde residem a vítima e o principal suspeito.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o cidadão cercado por populares, revoltados, que tentavam agredi-lo. De acordo com informações, a intervenção rápida da equipe impediu um possível linchamento. O suspeito, que mantém vínculo familiar com a vítima, foi detido e levado ao Plantão Policial de Sumaré para prestar esclarecimentos.

Investigações

A Polícia Civil já deu início às investigações, colhendo depoimentos e reunindo provas que possam esclarecer as circunstâncias do crime. O caso foi registrado na Delegacia como abuso sexual de vulnerável, e o homem permanece à disposição da Justiça.

A menina recebeu atendimento médico e psicológico especializado, conforme determina o protocolo de proteção à infância. O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanha a família desde o ocorrido, garantindo suporte e acompanhamento contínuo.

As autoridades indicam que situações suspeitas podem ser comunicadas de forma anônima pelos canais oficiais: Disque 100, 190 (Polícia Militar) ou diretamente ao Conselho Tutelar de Sumaré