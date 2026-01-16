Vereadora exerceu comando da Câmara entre os dias 2 e 16 de janeiro, destacando aprendizado administrativo, diálogo com servidores e compromisso com a população

Cotada como uma possível sucessora do cargo para o biênio 2027/28, a vereadora Priscila Peterlevitz (União) encerra nesta sexta-feira (16) o período em que esteve pela primeira vez à frente da Presidência interina da Câmara Municipal de Nova Odessa. Como 1ª vice-presidente da Mesa Diretora, ela assumiu o comando do Legislativo em 2 de janeiro, durante o período de férias do presidente da Casa, vereador Oséias Jorge (PSD), sendo responsável pela condução administrativa dos trabalhos.

Ao longo do período, Priscila assinou despachos, acompanhou rotinas internas, deu andamento a demandas oficiais e manteve o atendimento ao público. Mesmo sem a realização de sessões ordinárias, a vereadora esteve em contato direto com os setores administrativos, acompanhando o fluxo de documentos, a organização interna e o trabalho desenvolvido pelos servidores.

“Foi uma experiência pela qual sou muito grata. Estar na presidência em exercício faz a gente perceber ainda mais a responsabilidade de quem conduz o Legislativo, o cuidado com os detalhes e a importância do diálogo com a equipe e com a população”, afirmou.

Comando

A parlamentar reforçou que a vivência no comando da Casa ampliou sua visão sobre o funcionamento do Poder Legislativo e fortaleceu o compromisso com a transparência e a proximidade com os moradores de Nova Odessa.

Em mensagem especial, Priscila fez questão de agradecer à equipe da Câmara Municipal pelo apoio recebido. “Quero registrar meu reconhecimento a todos os servidores e colaboradores da Casa, que me acolheram com profissionalismo e dedicação. O trabalho de cada setor foi fundamental para que as atividades seguissem com normalidade e eficiência”, destacou.

Para Priscila Peterlevitz, o período à frente da presidência interina representa um marco em sua trajetória política e um incentivo para continuar contribuindo, de forma responsável, com o fortalecimento do Poder Legislativo e com o desenvolvimento de Nova Odessa. “Saio dessa experiência ainda mais comprometida em honrar a confiança que recebi, seja como vereadora, primeira vice-presidente ou em qualquer função que a Câmara venha a me confiar no futuro”, completou.

O termo de assunção ao cargo de presidente foi publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal nº 486. A vereadora deve ser uma natural candidata a presidente para assumir a Câmara pelos próximos dois anos, buscando os votos dos colegas da base do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) e até mesmo opositores.