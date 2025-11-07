Poupatempo sai do Civi e vai pro Centro de Americana em 2026

O prefeito Chico Sardelli anunciou nesta quinta-feira (6) que o Poupatempo de Americana, programa que oferece vários serviços à população em um único local, passará a funcionar em um novo endereço em 2026, em um prédio na esquina das ruas Doze de Novembro e Jorge Jones, no Centro da cidade. Atualmente, o espaço funciona nas dependências do Centro de Integração e Valorização do Idoso (CIVI) “João Batista Inocentini”, na Vila Jones.

“Notícia excelente para Americana. No ano que vem, vamos transferir esse serviço tão importante para a região central do município, em um espaço amplo, confortável, próximo ao terminal de ônibus e dos corredores comerciais. Mais uma medida importante para movimentar o Centro, levar mais pessoas para a região e fomentar o nosso comércio”, celebrou o prefeito Chico.

A transferência para a nova sede está em fase documental, e a data da mudança será divulgada nos próximos meses.

Conquista

“É uma conquista importante para a nossa cidade. A nova sede vai facilitar o acesso da população aos serviços públicos e reforçar o compromisso da administração em oferecer atendimento de qualidade. Além disso, representa mais um passo no nosso trabalho de revitalizar o Centro e impulsionar o comércio local”, acrescentou o vice-prefeito Odir Demarchi.

A nova localização é uma maneira de melhorar o acesso da população ao Poupatempo, que ficará a 100 metros do Terminal Metropolitano de Americana. A iniciativa ajuda, ainda, a fomentar o comércio local, já que, em média, 600 pessoas passam todo dia pelo espaço em busca dos serviços oferecidos.

“Vamos melhorar o movimento no Centro como um todo, com mais pessoas circulando na região e frequentando o comércio, o que significa mais emprego e renda”, disse o chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli.

“Trazer o Poupatempo para a região central sempre foi uma das metas da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi desde o primeiro ano da gestão. Depois de muitas tratativas, a proposta agora vai se concretizar”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

