Pousadas de Fernando de Noronha capacitam operadores da Trend e Visual em São Paulo

O encontro foi realizado no rooftop do Eureka Coworking, na Avenida Paulista, e contou com a participação de 17 estabelecimentos associados à APFN. Estiveram representados os empreendimentos: Pousada Atobá, Pousada Mar Atlântico, Pousada Zé Maria, Pousada da Villa, Beco Pousada Boutique, Dolphin Noronha, Pousada Triboju, Pousada Morena, Pousada Colina, Pousada Paraíso, Pousada Alto da Vila, Pousada Estrela do Mar, Pousada Alto da Floresta, Pousada Tubarão, Pousada Malibu, Pousada Germana e Pousada Lua Bela.

Além do treinamento, o time da APFN percorreu outras agências de turismo da capital paulista, entregando material e reforçando o networking.

“Este é o quarto evento que realizamos neste ano só em São Paulo para capacitar e estreitar relacionamento com o trade do estado, que é o nosso principal destino emissor. Encerramos o ano apostando em treinamento e divulgação, que são pontos chave para atingir os operadores e agentes de viagens. Ao longo do ano, tivemos a oportunidade também de realizar famtours, com empresas parceiras, como a própria Trend, e a expectativa é manter este ritmo intenso de capacitação e promoção do destino e de nossos associados”, destaca a presidente da APFN, Lúcia Smith.

RÉVEILLON DE NORONHA

Nos últimos anos, Fernando de Noronha tem se consolidado como destino das mais exclusivas festas de Réveillon do Brasil. O arquipélago ostenta a fama de oferecer os eventos mais especiais do País, brindando os visitantes com experiências únicas, com ceias e festas nos empreendimentos de luxo da Ilha.

A maior festa de todas é o Réveillon Zé Maria, famoso pela sofisticação, e que neste ano terá cinco dias de eventos open bar. Batizada de Réveillon Zé Maria – Edição Magma, a maratona vai durar de 28 de dezembro a 2 de janeiro, com atrações como Silva, Thiago Martins, Jeito Moleque, Greg e Gont, Jopin e Henrique Fernandes, entre outros. O sábado (30/12) será dedicado ao tradicional festival gastronômico da casa, a Paella do Zé Maria.

O Dolphin Hotel, o mais antigo do arquipélago, estica as comemorações do fim do ano e aposta em eventos de pós-réveillon. No dia 1º de janeiro, o brunch será servido até 16h, com menu vasto, incluindo saladas frias e frutos do mar, regados a espumante. Para o dia 4, está programada uma feijoada completa, com open-bar e muita música. A casa também contará com ceias de Natal e Réveillon, também para não hóspedes.

A noite da virada promete também no Nannai Noronha Solar dos Ventos, que promoverá Réveillon com ceia tradicional. A noite será regada a champanhe Veuve Cliquot e, a partir das 23h, o som rola à beira da piscina, com show ao vivo. A festa será aberta também a não hóspedes.

Já a Triboju preparou pacote com ceia de réveillon harmonizada. Neste caso, o menu será a la carte, completo, com espumante incluso. No dia 1º, o café da manhã será das 6h às 18h.

As pousadas que não farão festas aproveitam para encher os hóspedes com mimos e serviços especiais. A Beco Pousada Boutique vai dar as boas-vindas com welcome drink e transfer in gratuito, além de cesta Feliz Ano-Novo e chá da tarde na volta do dia repleto de atividades.

Já as pousadas Alto da Vila, Alto da Floresta e Estrela do Mar, querem encantar com a cesta do café da manhã deixada na porta do quarto no dia 1º. Outras que investem em presentinhos especiais e café da manhã com horário estendido no primeiro dia do ano são a Mar Atlântico e Atobá. Cangas exclusivas e chapéus de palha serão deixados no quarto, além do espumante para a virada.

Espumante para o brinde não vai faltar também para os clientes da Pousada Lua Bela, Pousada Malibu, Pousada Germana e Pousada Tubarão, e na Pousada Mar Aberto, o destaque são produtos de aromaterapia. Quer saber mais sobre os atrativos e pacotes para as festas de fim de ano oferecidas pelos associados da APFN? É só acessar o www.vaparanoronha.com.br e conferir tudo e já fazer a sua reserva.

A APFN

A Associação das Pousadas de Fernando de Noronha – APFN é uma entidade sem fins lucrativos, que reúne em torno de 30 meios de hospedagem do Arquipélago de Fernando de Noronha. Ela se dedica a divulgar o destino Fernando de Noronha e seus associados, reconhecidos pelo alto padrão no atendimento, serviços oferecidos e por atender a todas as exigências legais para funcionamento (todas as pousadas são regulares). Integram a APFN as Pousadas: Akanã, Atobá, Alto da Vila, Alto da Floresta, Alto Mar, Beco de Noronha, Colina, da Mana, da Villa, Dolphin Hotel, Estrela do Mar, Floresta Nova, Germana, Lua Bela, Paraíso, Morena, Malibu, Morro do Farol, Mar Atlântico, Mar Aberto, Nannai Noronha, Simpatia da Ilha, Solar do Pico, Triboju, Tubarão, Verdes Mares e Zé Maria.