A Prefeitura de Americana realizou nesta quarta-feira (23) a audiência pública para apresentação do PPA (Plano Plurianual) 2026/2029 e da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026. O encontro, coordenado pelas secretarias de Fazenda e Planejamento, ocorreu no Auditório Villa Americana, com participação de secretários, vereadores e transmissão ao vivo nas redes oficiais do município.

A projeção é de R$ 6,3 bilhões em receitas para os próximos quatro anos, sendo R$ 1,517 bilhão em 2026; R$ 1,563 bilhão em 2027; R$ 1,613 bilhão em 2028; e R$ 1,688 bilhão em 2029. A audiência atende às determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Orgânica do Município e da Lei Municipal nº 5.717, que regulamenta a realização de audiências públicas.

“A discussão do PPA e da LDO é o primeiro passo para a elaboração das peças orçamentárias. Em seguida, discutiremos a LOA (Lei Orçamentária Anual)”, explicou a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

Durante a audiência, Simone reforçou que o PPA define as prioridades de governo, orientando a execução de políticas públicas. “Adotamos parâmetros técnicos e objetivos para construir uma peça orçamentária factível e comprometida com o bem-estar da população”, completou.

O secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin, também lembrou que o PPA é o instrumento que norteia a arrecadação, os gastos e os investimentos municipais. “É um documento fundamental para o cumprimento das diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal”, afirmou.

O processo de elaboração envolveu reuniões com secretarias e autarquias para alinhamento de diretrizes, além de consulta pública aberta à população.

Já a LDO é o instrumento que define as metas e prioridades da administração para o ano seguinte, orientando a elaboração da LOA. A receita estimada para 2026 é de R$ 1,517 bilhão, considerando os indicadores do Boletim Focus de 21 de março de 2025: IPCA de 4,5%, PIB de 1,6% e taxa Selic de 12,5%.