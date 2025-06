Praça recebe 3 mil fiéis no Corpus Christi em Sumaré

A Praça das Bandeiras, no Centro de Sumaré, foi tomada pela fé, arte e devoção de 3 mil fiéis que participaram da confecção dos tapetes coloridos e da tradicional procissão de Corpus Christi, que percorreu as principais ruas da região central na quinta-feira (19).

Além do caráter religioso e comunitário, a celebração deste ano contou com uma atuação fundamental da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR), que garantiu toda a organização do trânsito e as interdições necessárias para que os fiéis pudessem participar do momento com tranquilidade e segurança.

“Nosso papel é assegurar que eventos como esse aconteçam de forma ordenada, preservando a segurança dos participantes e também dos condutores. Toda nossa equipe foi mobilizada para acompanhar o trajeto e oferecer suporte antes, durante e após a procissão”, destacou o secretário da SMMUR, William Martoni.

A procissão saiu da Praça das Bandeiras e seguiu pelas ruas e avenidas do Centro, passando pela Avenida Rebouças, Rua Marcelo Pedroni, Rua João Francisco Ramos e Rua Dom Barreto, até chegar à Igreja Matriz de Sant’Ana, onde foi celebrada a missa solene.

Tradição, fé e solidariedade na Praça

Com o tema “Peregrinos da Esperança”, em alusão ao Jubileu, a celebração contou com a participação de diversas paróquias da cidade, que se uniram para montar os tradicionais tapetes, confeccionados com serragem, pó de café, sal, flores e outros materiais, formando desenhos que representam símbolos da fé cristã.

A programação religiosa também teve um gesto concreto de solidariedade. Os participantes foram convidados a doar alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelas paróquias locais.

Celebrado pela Igreja Católica desde o século XIII, o Corpus Christi ressalta a crença na presença de Jesus na Eucaristia. A confecção dos tapetes e a procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas representam a manifestação pública da fé e um momento de união e reflexão para toda a comunidade.

