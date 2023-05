Preço da gasolina pode variar até 9% na região de Campinas

Qual o preço da gasolina?

A Fundação Procon-SP acaba de realizar sua nova pesquisa de preços de combustíveis em todo o estado de São Paulo. A iniciativa, que terá periodicidade mensal, tem como um de seus objetivos principais “divulgar informações atualizadas e frequentes aos consumidores paulistas, auxiliando-os com dados regionais e recentes de preços para melhor orientá-los em suas decisões de compra”, explica Wilton Ruas, Diretor Executivo do Procon-SP.

Os dados foram coletados em 50 postos localizados em 5 regiões da Capital (10 em cada uma mais o centro) e em 82 no interior (regiões de Santos, Sorocaba, São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru e Presidente Prudente), onde o Procon-SP possui unidades regionais, entre os dias 23, 24 e 25 de maio. E se referem aos valores dos produtos do tipo comum (etanol, gasolina e diesel S10*) indicados nas bombas, sem os descontos ou vantagens de programas de fidelidade, como aqueles oferecidos por aplicativos.

Resultados

Na capital, os preços médios obtidos na amostra pesquisada foram: R$ 5,21 para a gasolina comum; R$ 3,77 para o etanol comum e R$ 5,50 para o diesel S10. Na comparação entre os preços praticados pelos estabelecimentos visitados foram encontradas diferenças de até 41,75% no preço da gasolina comum, 48,07% no do etanol comum e 51,15% no do diesel S10.

No interior, os preços médios obtidos foram:

Região de Bauru: R$ 5,12 para a gasolina comum; R$ 3,69 para o etanol comum e R$ 5,35 para o diesel S10 – com diferenças de preços entre os locais visitados de até 10,22% (gasolina), 17,70% (etanol) e 7,71% (diesel S10).

Região de Campinas: R$ 5,24 para a gasol comum; R$ 3,76 para o etanol comum e R$ 5,39 para o diesel S10 – com diferenças de preços entre os locais visitados de até 9,02% (gasolina), 5,42% (etanol) e 17,32% (diesel S10).

Região de Presidente Prudente: R$ 5,44 para a gasol comum; R$ 3,56 para o etanol comum e R$ 5,40 para o diesel S10 – com diferenças de preços entre os locais visitados de até 10,02% (gasolina), 13,19% (etanol) e 10,70% (diesel S10).

Região de Ribeirão Preto: R$ 5,41 para a gasol comum; R$ 3,87 para o etanol comum e R$ 5,72 para o diesel S10 – com diferenças de preços entre os locais visitados de até 5,67% (gasolina), 5,28% (etanol) e 35,36% (diesel S10).

Região de Santos: R$ 5,50 para a gasol comum; R$ 4,21 para o etanol comum e R$ 5,68 para o diesel S10 – com diferenças de preços entre os locais visitados de até 20,04% (gasolina), 36,34% (etanol) e 40,51% (diesel S10).

Região de São José do Rio Preto: R$ 5,62 para a gasol comum; R$ 3,89 para o etanol comum e R$ 5,28 para o diesel S10 – com diferenças de preços entre os locais visitados de até 7,42% (gasolina), 5,28% (etanol) e 3,85% (diesel S10).

Região de São José dos Campos: R$ 4,91 para a gasol comum; R$ 3,73 para o etanol comum e R$ 5,13 para o diesel S10 – com diferenças de preços entre os locais visitados de até 7,52% (gasolina), 13,35% (etanol) e 6,01% (diesel S10).

Região de Sorocaba: R$ 5,26 para a gasol comum; R$ 3,72 para o etanol comum e R$ 5,18 para o diesel S10 – com diferenças de preços entre os locais visitados de até 36,07% (gasolina), 42,98% (etanol) e 14,03% (diesel S10).

Veja as pesquisas completas da capital e do interior .

Sobre a pesquisa

De 23 a 25 de maio, especialistas da diretoria de Estudos e Pesquisas da Fundação Procon-SP visitaram cinquenta postos de combustível na capital – dez em cada uma das regiões da cidade (Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro).

No interior, nestas mesmas datas, os especialistas dos Núcleos Regionais do Procon-SP estiveram em oitenta e dois estabelecimentos, sendo doze na região de Presidente Prudente e dez em cada uma das demais regiões.

A pesquisa, que será feita e divulgada mensalmente, coletou os preços de combustíveis do tipo comum (etanol, gasol e diesel S10*) indicados nas bombas, ou seja, o “preço cheio”, sem considerar descontos ou vantagens de programas de fidelidade como os aplicativos.

Esta primeira rodada da pesquisa no estado de São Paulo foi compartilhada com a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça), que pediu pontualmente a colaboração dos Procons estaduais e municipais para coleta de preços de gasolina e diesel em estabelecimentos de todos os estados do país.

(*) Esta pesquisa considera “comum” o diesel S10, por ser o tipo vendido nos postos localizados em todas as áreas urbanas, nos quais a coleta de preços foi realizada.

