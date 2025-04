Preenchimento de peitoral masculino agora é tendência

Uma nova técnica vem ganhando popularidade entre os homens: o preenchimento muscular. Ele é uma técnica inovadora que permite aumentar e definir áreas musculares específicas do corpo, como o peitoral, bíceps, tríceps e deltoides, oferecendo uma aparência mais atlética e tonificada.

“O preenchimento de peitoral masculino é um procedimento estético que visa melhorar a aparência do peito masculino, aumentando seu volume e definindo sua forma”, explica a médica Dra. Paola Telles.

Segundo a médica, ele indicado para homens que desejam:

1. Melhorar a aparência do peito após perda de peso ou envelhecimento.

2. Corrigir assimetrias ou deformidades.

3. Aumentar a confiança e autoestima.

“O procedimento geralmente envolve a injeção de materiais de preenchimento, como ácido hialurônico ou hidroxapatita de cálcio”, completa.

De acordo com Dra. Paola Telles, as contraindicações do protocolo incluem: doenças autoimunes; infecções ativas; alergia aos materiais de preenchimento; problemas de coagulação; pravidez ou amamentação.

“É fundamental consultar um profissional qualificado para avaliar a adequação do procedimento e discutir expectativas e riscos”, destaca.

A médica citou como preenchimento peitoral masculino pode levantar a autoestima:

1. *Melhora da aparência física*: O procedimento pode ajudar a criar um peito mais definido e masculino, o que pode aumentar a confiança na aparência.

2. *Aumento da confiança*: Com uma aparência mais definida, os homens podem se sentir mais confiantes em situações sociais e íntimas.

3. *Redução da insegurança*: A insatisfação com a aparência pode gerar insegurança. O preenchimento peitoral pode ajudar a reduzir essa insegurança.

4. *Melhoria da autoimagem*: A autoimagem é a forma como nos vemos. O preenchimento peitoral pode ajudar a melhorar a autoimagem, levando a uma maior autoestima.

5. *Impacto positivo na vida pessoal e profissional*: A confiança e autoestima aumentadas podem ter um impacto positivo em várias áreas da vida.

“É importante lembrar que a autoestima é complexa e multifacetada. O preenchimento peitoral pode ser uma opção para alguns homens, mas é fundamental ter expectativas realistas e considerar outros fatores que influenciam a autoestima”, finaliza.

