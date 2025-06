A prefeita de Marituba (Pará), Patrícia Alencar, publicou um vídeo com jeito de influencer e causou na internet nesta quina-feira. Ela mantém um perfil pessoal no Instagram, onde compartilha momentos da sua vida com seus 187 seguidores. Em um dos stories, ela aparece dançando em seu quarto, usando biquíni.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Marituba fica no Pará e está conurbada com Ananindeua e Benevides, ambos municípios integrantes da Região Metropolitana de Belém. Possui uma população de 111.785 habitantes (IBGE Censo 2022), sendo o 13º maior município do estado.

Vídeo da prefeita Patrícia Alencar

O vídeo foi gravado por alguém e acabou vazando na internet, gerando repercussão nas redes sociais. Diante da situação, Patrícia se pronunciou por meio do seu perfil profissional, onde repostou o vídeo nos stories para que todos pudessem ver.

Ela rebateu as críticas com um posicionamento direto: “Sério q toda essa confusão é por causa de uma mulher de biquíni, Égua do machismo, Evoluammm!! Mulher pode ser trabalhadora, mãe e bonitinha”, escreveu.

Leia Mais Notícias do Brasil