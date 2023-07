Prefeito Chico anuncia parceria para aulas gratuitas de natação

O prefeito Chico Sardelli anunciou, nesta quarta-feira (5), uma parceria com a Associação de Natação Americanense para implantar o projeto Construindo Campeões, com o objetivo de estimular a prática da modalidade no município por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Serão 100 vagas gratuitas para estudantes de 6 a 17 anos, que receberão aulas semanais no Complexo Poliesportivo Municipal “Milton Fenley Azenha “, o Centro Cívico.

O anúncio foi feito após reunião com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário de Esportes Márcio Leal e do presidente da Associação de Natação Americanense, Renato Sega.

O projeto conta com o patrocínio da empresa Goodyear do Brasil, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, e é voltado para crianças e jovens de 6 a 17 anos de Americana e região. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 31 de julho, no site: https://www.e-inscricao.com/natacaoamericana/social .

Os participantes deverão estar devidamente matriculados no ensino fundamental ou ensino médio, preferencialmente em escolas públicas. Serão 100 vagas para aulas de natação, uma vez por semana, com uma equipe multidisciplinar com 14 profissionais da Associação. As aulas estão previstas para terem início em 1 de agosto de 2023.

“Eu e o Odir sempre incentivamos a prática de esportes em nossa Administração. Esse projeto vai abrir as portas dessa modalidade para muita gente, unindo saúde, cidadania, responsabilidade e espírito de superação. Quero parabenizar a Associação de Natação Americanense, a Goodyear e todos os envolvidos para esse projeto sair do papel”, disse o prefeito Chico.

“Mais uma iniciativa de estímulo ao esporte em Americana. Fico feliz em ver os avanços em todas as áreas de nossa cidade, e com o Esporte não seria diferente. Com certeza esse projeto será um sucesso”, comemorou o vice Odir.

“É com muito orgulho que anunciamos mais essa iniciativa importante, em parceria com a Associação de Natação. Vamos criar novos talentos na água, além do lado educativo para crianças e jovens. Estamos revolucionando o Esporte em Americana, e vem muito mais por aí”, disse o secretário da pasta, Márcio Leal.

“Desde a sua fundação, a Associação de Natação Americanense sempre atuou no alto rendimento. Esse ano, além da formação dos atletas, iremos focar também no esporte educacional, com isso, criamos um braço social dentro da Natação Americana. A Associação tem como responsabilidade a preocupação com a iniciação de crianças na natação. Primeiro, pela promoção do bem-estar, da saúde e da prevenção ao afogamento. Depois, com a parte esportiva. Não tem como pensarmos em alto rendimento, sem pensar em como essas crianças estão começando a nadar. Com esse projeto, estamos abrangendo todos os aspectos”, disse o presidente da Associação, Renato Sega.

