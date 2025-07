O prefeito de Americana Chico Sardelli, ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi, entregou na noite desta terça-feira (1º) a revitalização da Praça da Matriz Velha de Santo Antônio de Pádua, no Centro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A solenidade marcou o início das comemorações pelos 125 anos da Paróquia, integrando a celebração dos 150 anos de Americana. O evento também contou com uma apresentação especial da Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi”.

Fala o prefeito

“É um momento importante para a cidade, que ganha a revitalização da praça onde está a Matriz Velha de Santo Antônio de Pádua, paróquia que comemora 125 anos. O espaço recebeu as melhorias necessárias para promover a integração da população com o Centro da cidade, comércios e comunidade.

Esta praça fez parte da minha vida, da minha história, e é muito gratificante entregar essa revitalização neste ano em que Americana completa 150 anos. Parabéns, Americana, cidade que eu tenho muito amor, e parabéns à Paróquia de Santo Antônio”, disse o prefeito Chico, que entregou uma placa em homenagem ao Jubileu à Paróquia, representada pelo padre Cássio Roberto Rossette, pároco e reitor.

As intervenções na praça incluíram a substituição de bancos, pintura de guias e da escadaria, manutenção elétrica no sistema de iluminação em LED, poda de árvores e paisagismo. Os serviços foram executados pelas secretarias de Obras e Serviços Urbanos e de Meio Ambiente.

“A praça ficou muito bonita e agradável para os frequentadores da área central, funcionários do comércio e visitantes da cidade. Esta praça lembra a minha infância, e tenho muitas lembranças desse tempo. É um espaço único, que resgata a história do município, representando um marco para a Igreja Católica, simbolizado pela Matriz Velha de Santo Antônio, que completa 125 anos. A gestão do prefeito Chico Sardelli tem um cuidado muito especial com os espaços públicos, zelando para que sejam conservados e preservados, e as famílias possam usufruir e conviver com segurança. Parabéns ao padre Cássio pela forma como está conduzindo a paróquia. Podem ter certeza de que estamos no caminho certo para melhorar cada vez mais a cidade”, afirmou o vice-prefeito Odir.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, destacou o momento histórico para a cidade. “É gratificante participar deste trabalho e poder entregar, ao lado do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir, esta praça revitalizada, que abriga a Matriz Velha de Santo Antônio, um patrimônio do município. Que este espaço possa trazer muitas alegrias, qualidade de vida e boas lembranças para a população”, disse.

“Comemoramos 150 anos de Americana e o Jubileu de 125 anos da Paróquia Santo Antônio entregando à população uma programação voltada a este ponto histórico da cidade. A Banda Municipal nos proporcionou um concerto especial para este momento. A praça revitalizada valoriza ainda mais este ponto turístico e tradicional da cidade. Agradeço ao prefeito Chico e ao vice Odir pela confiança em nosso trabalho”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinícius Ghizini.

O pároco e reitor, padre Cássio Roberto Rossette, agradeceu o apoio da Prefeitura. “Revitalizar esta praça representa resgatar as histórias de vida, as histórias das pessoas. Agradeço ao Poder Público por revitalizar este espaço”.

A Matriz de Santo Antônio foi o primeiro templo católico construído na então Villa Americana, com inauguração em 13 de junho de 1897. A partir da década de 1950, passou a ser conhecida como Matriz Velha, após a construção da nova Matriz de Santo Antônio, atual Basílica.

Também participaram da solenidade os secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Eduardo Flores (Administração), Rafael de Barros (Desenvolvimento Econômico) e Simone Inácio de França Bruno (Fazenda), além dos vereadores Jacira Chávare, Talitha De Nadai, Roberta Lima, Gutão do Lanche, Renan de Ângelo e Leco Soares.

Leia Mais notícias da cidade e região