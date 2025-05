O prefeito de Americana, Chico Sardelli, vistoriou nesta segunda-feira (19) as obras de revitalização e adequações estruturais do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). O investimento tem como objetivo melhorar as condições de trabalho dos profissionais da unidade e aprimorar o atendimento prestado à população e aos animais.

A visita foi acompanhada pelo vice-prefeito Odir Demarchi, pelos secretários Danilo Carvalho Oliveira (Saúde) e Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), e pela vereadora Roberta Lima, autora de uma emenda impositiva de R$ 106.315,52 destinada à execução do projeto. Somado a esse valor, a Prefeitura está investindo R$ 422.945,55, provenientes do Bloco de Vigilância em Saúde, totalizando R$ 529.261,07 em recursos aplicados na obra.

“A revitalização do CCZ é uma ação essencial para oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e um atendimento mais digno e eficaz para os animais e para a população. Cuidar da saúde pública passa também pela estrutura adequada das nossas unidades. Essa obra é uma conquista coletiva que vai beneficiar toda a cidade”, destacou o prefeito Chico.

Entre as melhorias está a instalação de uma nova edificação de madeira com 80 m², que abrigará três salas voltadas aos setores administrativos e de recepção. Os atuais contêineres utilizados na estrutura do CCZ passarão a ser dedicados exclusivamente aos procedimentos clínicos e cirúrgicos. A construção foi doada pela Secretaria de Esportes e será adaptada para atender às necessidades da unidade.

Importância do investimento

O vice-prefeito Odir Demarchi ressaltou a importância do investimento. “Esse é mais um passo importante que damos para modernizar nossos serviços e garantir um ambiente adequado para quem trabalha e para quem busca atendimento. A melhoria da estrutura do CCZ era uma demanda antiga, que agora se torna realidade”, afirmou Odir.

Outras intervenções incluem a ampliação da cobertura ao redor do prédio antigo, a implantação de novo calçamento, facilitando a circulação de usuários, funcionários e animais, e a construção de uma sala de pós-operatório, o que permitirá a ampliação da capacidade técnica da equipe. Também será feita a substituição parcial da rede de esgoto do canil e a adequação do piso dos gatis.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, também comentou sobre o impacto das obras. “O CCZ tem papel fundamental nas ações de vigilância e controle de zoonoses. Com a nova estrutura, a equipe poderá atuar de forma mais eficaz, com mais segurança, conforto e condições adequadas. Estamos reforçando nosso compromisso com a saúde preventiva e o bem-estar animal”, declarou Danilo.

Também participaram da vistoria o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, a superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lílian Franco de Godoi, o diretor da Unidade de Vigilância em Saúde, Antônio Donizetti Borges, e a diretora técnica e coordenadora do CCZ, Aneli Marques Neves Conceição.

O CCZ de Americana está localizado na Avenida Heitor Siqueira, nº 1.520 – Jardim da Mata (região da Praia Azul).