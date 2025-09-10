Na segunda-feira (8), o prefeito Henrique do Paraíso anunciou oficialmente a chegada da rede Assaí Atacadista, que instalará uma unidade em Sumaré. O empreendimento deve gerar cerca de 600 novos postos de trabalho diretos e indiretos, e ampliar a movimentação do comércio regional.

A nova unidade está em construção na Avenida Eugênia Biancalana Duarte, no Jardim Primavera. Com aproximadamente 9,8 mil m² de área construída, sendo 4,9 mil m² destinados à área de loja, o espaço oferecerá variedade de produtos e serviços, como padaria, açougue e empório de frios. O empreendimento deverá fortalecer a economia local e ampliar o acesso da população ao modelo de atacarejo, que combina vendas no varejo e no atacado com preços mais competitivos.

As negociações começaram em março deste ano, quando representantes da rede foram recebidos pelo secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, na sede da pasta. Na ocasião, os executivos apresentaram o projeto da obra. Um dos compromissos firmados é o apoio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré, que ficará responsável por intermediar as contratações, priorizando a mão de obra local.

Investimentos

Para Ed Carlo, o anúncio é resultado direto da política de atração de investimentos adotada pela gestão. “A chegada do Assaí Atacadista é fruto do trabalho contínuo que temos realizado para tornar Sumaré cada vez mais atrativa aos grandes investidores. Esse anúncio representa um impulso no desenvolvimento econômico sustentável do município”, afirmou.

O prefeito Henrique do Paraíso ressaltou que o anúncio simboliza “uma nova fase de crescimento para o município”. “A instalação do Assaí Atacadista em Sumaré mostra que estamos no caminho certo. Esse investimento é resultado de muito diálogo e da confiança que o setor privado deposita em nossa cidade. Vamos garantir que cada oportunidade gerada aqui se reverta em emprego, renda e desenvolvimento para a nossa população”.

O vice-prefeito André da Farmácia também destacou a importância do investimento. “O Assaí Atacadista traz desenvolvimento, empregos e renda para nossa cidade. É uma conquista que reflete a seriedade do trabalho da nossa administração, sempre comprometida em abrir portas para o crescimento da cidade e para o bem-estar da nossa população”.