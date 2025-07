O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, foi direto e claro: a cidade seguirá sem sistema de Zona Azul. Para ele, a população já enfrenta impostos e taxas suficientes, e não é justo colocar mais esse peso no bolso do cidadão. Henrique acredita que soluções para o trânsito e o estacionamento precisam existir, sim, mas sem onerar a população por isso.

Mesmo sendo totalmente contra o modelo de Zona Azul, o prefeito reforça que está ouvindo comerciantes, moradores e a Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) para construir uma solução inteligente, justa e que atenda a todos. O prefeito propôs a Acias para que seja realizadas câmaras temáticas, promovendo o diálogo com quem vive o dia a dia do comércio e do centro da cidade, sempre com o objetivo de garantir vagas de estacionamento organizadas, mas sem repassar altas taxas para o povo.

“Fui eleito para defender quem mais precisa. O modelo de Zona Azul que era aplicado na cidade só serviu para tirar dinheiro de quem já sofre com tantas despesas. Aqui em Sumaré, esse modelo não tem vez. Mas eu também estou disposto a escutar os comerciantes, para que juntos possamos encontrar alternativas que funcionem — sem explorar a população”, destacou o prefeito.

Henrique do Paraíso já acabou com a Zona Azul em Sumaré e não aceitará que modelos como o que existia em Sumaré volte, a não ser que essa seja a vontade muito clara e majoritária da população — o que, até o momento, não é o caso. O prefeito cita que segue firme com o compromisso de defender os interesses do povo, valorizar o comércio local e garantir soluções viáveis, sem taxas escondidas e sem explorar o trabalhador.