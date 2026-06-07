Rafael Piovezan e Felipe Sanches acompanham obras da nova creche do Vila Rica

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, e o vice-prefeito Felipe Sanches acompanharam nesta semana as obras da nova creche em construção no bairro Vila Rica. Localizada na Rua Gentil Pavan, a unidade terá capacidade para atender 188 crianças de 0 a 5 anos de idade e representa mais um importante investimento na ampliação da Rede Municipal de Ensino.

Atualmente, a obra concluiu a etapa de concretagem da fundação e segue para a execução dos pilares e da alvenaria. Com área construída de aproximadamente 1,5 mil metros quadrados, a creche contará com estrutura moderna e completa, incluindo salas de aula, berçários, fraldários, refeitório, cozinha, playground, horta, sala multiuso, pátios, secretaria, sala de professores, direção e demais ambientes voltados ao atendimento e desenvolvimento das crianças.

“O Vila Rica receberá uma creche moderna, preparada para atender crianças de 0 a 5 anos com qualidade, conforto e segurança. Essa é uma obra muito importante porque amplia nossa capacidade de atendimento e reforça o compromisso que temos com as famílias barbarenses. Conseguimos zerar a fila por vagas em creches e seguimos investindo para ampliar ainda mais a oferta, garantindo que nossas crianças tenham acesso a uma educação de excelência desde os primeiros anos de vida”, comentou o prefeito.

De acordo com o vice-prefeito Felipe Sanches, Santa Bárbara d’Oeste é referência em Educação e segue investindo para ampliar ainda mais esse atendimento. “Essa é uma obra que vai muito além da construção de um prédio. Estamos criando um espaço preparado para cuidar, educar e acolher nossas crianças com qualidade, oferecendo mais tranquilidade para os pais e responsáveis. É um investimento que reforça o compromisso da Administração Municipal com o desenvolvimento das futuras gerações”, afirmou.

A nova creche receberá investimento de aproximadamente R$ 5 milhões provenientes do Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e recursos próprios do Município.