O prefeito Henrique do Paraíso e o vice Andre da Farmácia farão a entrega simbólica dos certificados aos novos profissionais concursados da Educação de Sumaré nesta quarta-feira, dia 28, a partir das 11 horas, no Anfiteatro de Nova Veneza. A cerimônia marca o acolhimento dos servidores que passaram a integrar a rede municipal de ensino, reforçando o quadro de profissionais da cidade.

“Este evento é uma forma de dar as boas-vindas e mostrar o valor que esses profissionais têm para Sumaré. A Educação é prioridade em nossa gestão, e investir em servidores qualificados é essencial para oferecer um ensino de qualidade às nossas crianças”, destacou o prefeito Henrique do Paraíso.

O vice-prefeito André da Farmácia também enfatizou a importância da valorização dos profissionais de carreira. “Ter servidores concursados garante estabilidade e compromisso com a educação pública. Esses novos profissionais chegam para somar e fortalecer ainda mais o trabalho desenvolvido em nossas escolas”, afirmou.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Danilo de Azevedo, a medida ajudou a suprir a demanda histórica por professores e outros cargos na rede. “Só este mês, contratamos 130 profissionais, entre concursados e temporários aprovados em processo seletivo. Com isso, zeramos o déficit de profissionais na Educação municipal, assegurando o pleno funcionamento das unidades escolares”, explicou.

A contratação em massa faz parte do plano de reestruturação da pasta, que busca melhorar a qualidade do ensino e reduzir a rotatividade de professores. Com os novos servidores, a Prefeitura espera otimizar o atendimento aos alunos e avançar em indicadores educacionais.

Serviço:

Evento: Entrega de certificados aos novos concursados da Educação

Data: Quarta-feira (28 de maio)

Horário: 11h

Local: Anfiteatro de Nova Veneza (Sumaré-SP)