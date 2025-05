O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, recebeu, nesta segunda-feira (19), o secretário estadual de Educação, Renato Feder. A visita ocorreu durante reunião do Consórcio PCJ (Consórcio Intermunicipal das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), do qual Piovezan é presidente. O evento foi realizado no Centro de Estudo e Cultura Ambiental do município.

A um público de prefeitos, secretários municipais e representantes das redes municipais e estadual de Educação, Feder falou sobre programas do governo e como os gestores podem se beneficiar das oportunidades oferecidas pelo Estado. Também trouxe dados sobre a evolução do desempenho das escolas das cidades que compõem o Consórcio PCJ.

Durante o encontro, Piovezan discursou sobre iniciativas da educação municipal em Santa Bárbara, dentre elas, a que une o aprendizado e a conscientização ambiental.

“É através desta construção coletiva que Santa Bárbara vem se destacando e trabalhando, com diferentes secretarias, para que nós tenhamos um desenvolvimento sustentável”, comentou o prefeito, que agradeceu a visita do secretário e o apoio do governador Tarcísio de Freitas.

Falou ainda sobre como a inteligência artificial tem se tornado parte da educação municipal.

“Na nossa rede, estamos construindo a várias mãos um trabalho de muita dedicação para incorporar na nossa estrutura lideranças que consigam trabalhar e ajudar a gente a entender cada vez mais o que a inteligência artificial é capaz de nos trazer em termos de informação. Precisamos utilizar a inteligência artificial como um caminho de aprendizagem”, afirmou.

“A visita foi muito importante aqui em Santa Bárbara. A gente teve a presença de prefeitos da região, secretarias municipais, para falar principalmente do Alfabetiza Juntos, que é o programa onde o Estado de São Paulo e os municípios se apoiam para educar os alunos das escolas municipais”, destacou Renato Feder.