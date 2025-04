Na manhã desta sexta-feira (25), o prefeito Henrique do Paraíso, o vice-prefeito André da Farmácia, vereadores da base e secretários municipais se reuniram para realizar um balanço das ações da atual gestão em Sumaré. Quase quatro meses de muito trabalho e planejamento já resultam em conquistas concretas para a população, com importantes avanços em diversas áreas.

O encontro também teve como objetivo ouvir os anseios dos vereadores, que representam a comunidade e colaboram na definição das prioridades do governo municipal. Os parlamentares presentes fazem parte da base de apoio da administração e estiveram representados pelo líder de governo na Câmara, vereador Welington da Farmácia. A reunião contou ainda com a presença da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Débora Mykaelle.

Um dos principais destaques foi o Portal 156 (Portal do Cidadão), ferramenta que oferece suporte direto às demandas da população por meio de aplicativo, site ou ligação telefônica. O sistema conecta os cidadãos aos diversos serviços públicos, como manutenção de vias, troca de lâmpadas, agenda de eventos e contatos úteis de todos os setores da Prefeitura.

O prefeito Henrique do Paraíso e o vice André da Farmácia reforçaram a importância de intensificar os trabalhos para o cumprimento das metas da administração, destacando que a Prefeitura segue empenhada em oferecer um serviço público cada vez mais eficiente e próximo da população. “Estamos apenas no começo, mas já conseguimos entregar avanços importantes. Seguiremos firmes, ouvindo nossa base e a população, e colocando em prática um governo que cuida das pessoas e trabalha com responsabilidade. Nosso compromisso é construir uma Sumaré cada vez melhor”, destacaram.

O grupo já realizou o evento ‘100 dias de Governo’, em 12 de abril, para mostrar os avanços e as novas melhorias previstas para os próximos meses.