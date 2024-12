Os prefeitos reeleitos de Americana (Chico Sardelli-PL), Santa Bárbara d’Oeste (Rafael Piovezan-PL) e Nova Odessa (Leitinho Schooder- PSD) têm enfrentado dificuldade neste final de ano com as contas dos orçamentos.

Nova Odessa foi a única cidade que anunciou o aperto e tomou medidas

Leia + sobre política regional

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP