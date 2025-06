Os prefeitos brasileiros que estão ‘presos’ em Israel devem voltar esta semana. Eles se encontram Israel com um grupo de autoridades municipais de diversas cidades brasileiras, em meio ao estado de alerta com fechamento do espaço aéreo naquele país.

Estuda-se que a FAB envie um avião durante a semana para buscar a comitiva.

A ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, conversou por telefone na tarde deste sábado com os prefeitos Álvaro Damião, de Belo Horizonte, e Cícero Lucena, de João Pessoa.

A ministra transmitiu ao prefeito Damião, que coordena o grupo de brasileiros no local, as tratativas, desde ontem, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil com autoridades de Israel para providenciar o retorno em segurança da delegação e de um grupo de representantes do Consórcio Brasil Central, que também se encontram em território israelense.

Novo contato será feito neste domingo pela manhã entre a delegação, autoridades brasileiras e israelenses, para atualizar a situação e avaliar as alternativas para o retorno seguro do grupo ao nosso país.

