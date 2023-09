Prefeitura abre inscrições para o Programa Mãe Americanense

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana está com as inscrições abertas até o dia 30 de setembro para o Programa Mãe Americanense. Para se inscrever, as interessadas devem acessar o site da Prefeitura, www.americana.sp.gov.br, no banner rotativo da página principal, ou comparecer nos CRAS – Centros de Referências de Assistência Social.

O Programa, lançado em 1º de junho pelo prefeito Chico Sardelli, tem o objetivo de dar suporte às futuras mamães em situação de vulnerabilidade social.

“O Programa Mãe Americanense visa criar uma rede de apoio para a família. Durante três meses, serão realizados encontros e atividades para o fortalecimento do vínculo entre mãe e bebê. O prefeito Chico Sardelli tem um olhar voltado para cuidar da população mais vulnerável e este Programa vai acompanhar e auxiliar as futuras mães desde o início da gestação”, disse a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Serão atendidas gestantes entre 14 e 22 semanas de gravidez, que estejam em acompanhamento pré-natal, moradoras de Americana há pelo menos um ano, com renda familiar per capita de até um quarto de salário mínimo e que estejam inscritas no Cadastro Único.

Ao final do acompanhamento, as novas mamães receberão um kit contendo bolsa de maternidade, um kit de saída de maternidade e um carrinho de bebê, para apoiar a família nos cuidados iniciais com o nascimento.

As ações serão feitas pelos CRAS e entidades que oferecem os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em diversos territórios.

Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria de Assistência Social (19) 3471-6770.

