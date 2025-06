Prefeitura de Americana desiste de armas de Brochi/Derrite

Alguns dias após votar contra o projeto do prefeito Chico Sardelli (PL) que atualiza o mapa de valores imobiliários e reajusta em até 20,5% o IPTU para 2026 em Americana, o vereador Thiago Brochi (PL) ficou sabendo que as 95 pistolas calibre .40 entregues em dezembro de 2023 à Gama (Guarda Municipal de Americana) deverão ser doadas à cidade de Cosmópolis. Os itens foram entregues pelo secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o deputado federal licenciado Guilherme Derrite, a pedido de Brochi.

O projeto de lei que busca autorização legislativa para efetivar a doação foi protocolado na Câmara pelo Poder Executivo na terça-feira (17). Como a ampla maioria dos parlamentares é integrante da base do prefeito Chico Sardelli, a proposta não deverá enfrentar resistência. As armas têm custo estimado de R$ 135 mil e eram utilizadas pela Polícia Civil antes de serem entregues para a Gama. Os equipamentos foram viabilizados junto ao Estado por intermédio de Thiago Brochi, que se diz ‘surpreso’ com a notícia da doação.

Coincidentemente, a propositura surge logo após o vereador surpreender a administração do prefeito com o voto contrário, em 2ª discussão, ao projeto de lei que atualiza a Planta de Valores Imobiliários e a Tabela de Preços das Construções, utilizadas para fixar os valores venais dos imóveis e serve de base para o cálculo do IPTU. Na mesma semana, houve a exoneração da Prefeitura de alguns servidores que seriam aliados políticos de Brochi.

Na justificativa do projeto, o Executivo explica que a Gama tem realizado a substituição gradual de seu armamento com o objetivo de ampliar a eficiência operacional da corporação e garantir maior segurança aos guardas de Americana. O documento assinado pelo prefeito indica que, entre o período de recebimento das pistolas e a efetiva distribuição do armamento, a Gama adquiriu equipamentos ‘mais modernos e eficientes’.

Calibre 9mm é novo padrão

Os modelos adquiridos posteriormente são pistolas Glock G45 calibre 9 mm. Nos últimos anos foram adquiridas 190 armas e mais 112 virão, sendo 9mm o novo padrão da corporação após uma ‘análise técnica e operacional’. Dessa maneira, a Guarda Municipal passou a considerar ‘desnecessária’ a manutenção de outros modelos em seu acervo. Entretanto, quando houve a entrega, Brochi e Derrite frisaram que as pistolas .40 estavam ‘aposentando’ os antigos revólveres calibre 38 da corporação.

Na época, a própria Prefeitura citou que iria incorporar as 95 pistolas ao acervo da Gama e ampliar a capacidade de resposta da tropa. Ainda conforme as explicações no projeto, depois de uso contínuo do novo armamento, a Gama entende que os outros equipamentos demonstram desempenho superior, sem apresentar falhas mecânicas ou corrosão. Os equipamentos foram submetidos a ambientes de alta umidade e operação prolongada durante o período de testes.

“Considerando que os armamentos antigos e os recebidos em doação não se enquadram mais nas diretrizes operacionais da corporação e são atualmente excedentes ao acervo ativo da Gama, propõe-se sua doação para outra instituição pública/força de segurança, no caso, o município de Cosmópolis, para uso de sua Guarda Municipal”, cita o documento. A corporação considera tanto os revólveres calibre .38 e as pistolas .380 antigas, quanto as pistolas calibre .40 como “excedentes”.

O Executivo ainda alega que a doação das armas para Cosmópolis atende aos princípios da economicidade, da eficiência administrativa e da cooperação entre municípios. Por sua vez, o vereador Thiago Brochi se diz surpreendido pela novidade. “Fui pego de surpresa com essa informação (da doação). Mas vou analisar com calma o projeto”, ponderou. A reportagem do Novo Momento solicitou o posicionamento de Guilherme Derrite e aguarda o retorno para publicar a sua manifestação.

